https://ria.ru/20230825/informatsiya-1892090710.html

Обнаружена контора, владеющая правдой

Обнаружена контора, владеющая правдой - РИА Новости, 25.08.2023

Обнаружена контора, владеющая правдой

Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:00

аналитика

технологии

сша

япония

украина

андерс фог расмуссен

министерство обороны сша

microsoft corporation

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Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные процессы, а происходи дело не в США, а в Японии, то с массовыми харакири. А тут — ничего. Будто так и надо. Ну республиканцы в конгрессе грозят разбирательством — и все.Речь о журналистском расследовании американского издания The Epoch Times, претендующего на центральную роль среди СМИ на республиканском фланге. Этот ресурс разобрал по косточкам работу агентства, с 2018 года присуждающего всем СМИ, соцсетям и любым источникам информации "рейтинги правдивости". Кстати, речь не только о США: агентство действует в глобальном масштабе. И вот вам громадный текст с именами, деталями, явками и связями — от Пентагона до Microsoft и Всемирного экономического форума. Называется контора NewsGuard, то есть "Охранник новостей".Это — грандиозная история потому, что нам же интересно, как действует либеральная цензура везде и повсюду. Где это "министерство правды", блокирующее неприятную информацию и мнения не только в США — а куда руки дотягиваются. Как оно работает, почему оно так сильно, почему промыло мозги значительной части населения западной группы государств. Ну так вот оно — не звено госаппарата, а чисто частная структура, но с хорошими связами. В общем, перед нами — разоблачение одного из множества механизмов "глубинного государства", пытающегося править миром.Что есть истина и по каким вопросам эта контора уже задавила всю доступную ей инфосферу? Да никаких секретов. Конфликт вокруг Украины — ну понятно. "Климатическая катастрофа" и необходимость с ней бороться всем миром, уничтожая экономику и вообще человеческую жизнь. Деятельность Всемирного экономического форума. Необходимость масок и локдаунов для борьбы с вирусом. И еще много, много всякого. В общем, по множеству вопросов есть мнение либерального "глубинного государства" — и неправильное мнение, а носителям не тех фактов и мыслей снижают рейтинги. Иногда пишут им и требуют убрать с сайта неправильный материал, тогда рейтинг вернут.Вы скажете: ну и что, что в углу экрана светятся цифры, допустим, ниже 60 (а это автоматом зачисляет ресурс в "не вызывающий доверия")? И что с того, что ресурс этот игнорирует грозные предупреждения частной лавочки, не желая давать поправки и в целом каяться в распространении "фейковых новостей"? Свобода же, хочу — и высказываюсь, рейтинги игнорирую.А для начала денег не будет, вот что. А потом пойдут и прочие неприятности. Дело в том, что "охранники новостей" с их заоблачными связями подписали соглашения с глобальными рекламными агентствами. О таковых мало кто знает, но представьте себе, что только одно агентство — Publicis — управляет размещением рекламы таких корпораций, как Disney, Verizon, Bank of America, Pﬁzer. И если какие-то ресурсы получают плохие рейтинги от "охранников", то рекламных денег от корпораций они не получат. Ничего личного, решения о рекламных бюджетах вообще иной раз принимают роботы — с учетом тех самых мигающих цифр в углу экрана.Кстати, выявление неправильных фактов и мнений тоже ведется не вручную, а по ключевым словам. Искусственный интеллект во всей красе.Ну и есть у этой конторы еще такие же соглашения с публичными библиотеками и многое другое. Кто помогает соглашения заключать? Есть списки членов правления NewsGuard, а там и Майкл Хэйден, бывший директор ЦРУ и АНБ, и Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, и множество других знакомых персонажей. Вообще-то, разоблачения всей этой истории только начались и мы еще многое об этом услышим.Вот так это работает. Работает в том числе против нас, поскольку "глубинное государство", между прочим, пыталось создать всемирную систему контроля за высказываниями и мыслями.Пыталось — и провалилось. Сам факт того, что механика обработки мозгов (ну то есть только один из ее винтиков) сейчас выявляется — это уже признак ее провала, потому что невидимый враг куда хуже видимого.На чужих провалах нужно учиться. Для начала урок такой: инстанция, объявляющая что-то правдой, а что-то нет, долго не проживет. Человек (везде и всегда) не любит, когда за него такие вещи решают. Превратить инфополе в пустыню (да хоть и в цветущий, но вылизанный до травинки сад) — идея хорошая, вот только долго не работает.И для продолжения: надо обратить внимание на нынешний, как и последующий, список истин. В нем ведь не только военно-политические вопросы, поскольку не все люди каждый день думают о политике. И если в этом списке есть или появятся какие-то темы, на которые почему-то нельзя дискутировать, то это всегда интересно для изучения.

https://ria.ru/20230802/informatsiya-1887866277.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html

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аналитика, технологии, сша, япония, украина, андерс фог расмуссен, министерство обороны сша, microsoft corporation, bank of america