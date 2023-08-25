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Обнаружена контора, владеющая правдой - РИА Новости, 25.08.2023
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08:00 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/informatsiya-1892090710.html
Обнаружена контора, владеющая правдой
Обнаружена контора, владеющая правдой - РИА Новости, 25.08.2023
Обнаружена контора, владеющая правдой
Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:00
2023-08-25T08:00
аналитика
технологии
сша
япония
украина
андерс фог расмуссен
министерство обороны сша
microsoft corporation
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Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные процессы, а происходи дело не в США, а в Японии, то с массовыми харакири. А тут — ничего. Будто так и надо. Ну республиканцы в конгрессе грозят разбирательством — и все.Речь о журналистском расследовании американского издания The Epoch Times, претендующего на центральную роль среди СМИ на республиканском фланге. Этот ресурс разобрал по косточкам работу агентства, с 2018 года присуждающего всем СМИ, соцсетям и любым источникам информации "рейтинги правдивости". Кстати, речь не только о США: агентство действует в глобальном масштабе. И вот вам громадный текст с именами, деталями, явками и связями — от Пентагона до Microsoft и Всемирного экономического форума. Называется контора NewsGuard, то есть "Охранник новостей".Это — грандиозная история потому, что нам же интересно, как действует либеральная цензура везде и повсюду. Где это "министерство правды", блокирующее неприятную информацию и мнения не только в США — а куда руки дотягиваются. Как оно работает, почему оно так сильно, почему промыло мозги значительной части населения западной группы государств. Ну так вот оно — не звено госаппарата, а чисто частная структура, но с хорошими связами. В общем, перед нами — разоблачение одного из множества механизмов "глубинного государства", пытающегося править миром.Что есть истина и по каким вопросам эта контора уже задавила всю доступную ей инфосферу? Да никаких секретов. Конфликт вокруг Украины — ну понятно. "Климатическая катастрофа" и необходимость с ней бороться всем миром, уничтожая экономику и вообще человеческую жизнь. Деятельность Всемирного экономического форума. Необходимость масок и локдаунов для борьбы с вирусом. И еще много, много всякого. В общем, по множеству вопросов есть мнение либерального "глубинного государства" — и неправильное мнение, а носителям не тех фактов и мыслей снижают рейтинги. Иногда пишут им и требуют убрать с сайта неправильный материал, тогда рейтинг вернут.Вы скажете: ну и что, что в углу экрана светятся цифры, допустим, ниже 60 (а это автоматом зачисляет ресурс в "не вызывающий доверия")? И что с того, что ресурс этот игнорирует грозные предупреждения частной лавочки, не желая давать поправки и в целом каяться в распространении "фейковых новостей"? Свобода же, хочу — и высказываюсь, рейтинги игнорирую.А для начала денег не будет, вот что. А потом пойдут и прочие неприятности. Дело в том, что "охранники новостей" с их заоблачными связями подписали соглашения с глобальными рекламными агентствами. О таковых мало кто знает, но представьте себе, что только одно агентство — Publicis — управляет размещением рекламы таких корпораций, как Disney, Verizon, Bank of America, Pﬁzer. И если какие-то ресурсы получают плохие рейтинги от "охранников", то рекламных денег от корпораций они не получат. Ничего личного, решения о рекламных бюджетах вообще иной раз принимают роботы — с учетом тех самых мигающих цифр в углу экрана.Кстати, выявление неправильных фактов и мнений тоже ведется не вручную, а по ключевым словам. Искусственный интеллект во всей красе.Ну и есть у этой конторы еще такие же соглашения с публичными библиотеками и многое другое. Кто помогает соглашения заключать? Есть списки членов правления NewsGuard, а там и Майкл Хэйден, бывший директор ЦРУ и АНБ, и Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, и множество других знакомых персонажей. Вообще-то, разоблачения всей этой истории только начались и мы еще многое об этом услышим.Вот так это работает. Работает в том числе против нас, поскольку "глубинное государство", между прочим, пыталось создать всемирную систему контроля за высказываниями и мыслями.Пыталось — и провалилось. Сам факт того, что механика обработки мозгов (ну то есть только один из ее винтиков) сейчас выявляется — это уже признак ее провала, потому что невидимый враг куда хуже видимого.На чужих провалах нужно учиться. Для начала урок такой: инстанция, объявляющая что-то правдой, а что-то нет, долго не проживет. Человек (везде и всегда) не любит, когда за него такие вещи решают. Превратить инфополе в пустыню (да хоть и в цветущий, но вылизанный до травинки сад) — идея хорошая, вот только долго не работает.И для продолжения: надо обратить внимание на нынешний, как и последующий, список истин. В нем ведь не только военно-политические вопросы, поскольку не все люди каждый день думают о политике. И если в этом списке есть или появятся какие-то темы, на которые почему-то нельзя дискутировать, то это всегда интересно для изучения.
https://ria.ru/20230802/informatsiya-1887866277.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
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япония
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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Новости
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РИА Новости
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96
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аналитика, технологии, сша, япония, украина, андерс фог расмуссен, министерство обороны сша, microsoft corporation, bank of america
Аналитика, Технологии, США, Япония, Украина, Андерс Фог Расмуссен, Министерство обороны США, Microsoft Corporation, Bank of America

Обнаружена контора, владеющая правдой

© Fotolia / wellphotoКорреспонденты во время интервью
Корреспонденты во время интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Fotolia / wellphoto
Корреспонденты во время интервью. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные процессы, а происходи дело не в США, а в Японии, то с массовыми харакири. А тут — ничего. Будто так и надо. Ну республиканцы в конгрессе грозят разбирательством — и все.
Речь о журналистском расследовании американского издания The Epoch Times, претендующего на центральную роль среди СМИ на республиканском фланге. Этот ресурс разобрал по косточкам работу агентства, с 2018 года присуждающего всем СМИ, соцсетям и любым источникам информации "рейтинги правдивости". Кстати, речь не только о США: агентство действует в глобальном масштабе. И вот вам громадный текст с именами, деталями, явками и связями — от Пентагона до Microsoft и Всемирного экономического форума. Называется контора NewsGuard, то есть "Охранник новостей".
Это — грандиозная история потому, что нам же интересно, как действует либеральная цензура везде и повсюду. Где это "министерство правды", блокирующее неприятную информацию и мнения не только в США — а куда руки дотягиваются. Как оно работает, почему оно так сильно, почему промыло мозги значительной части населения западной группы государств. Ну так вот оно — не звено госаппарата, а чисто частная структура, но с хорошими связами. В общем, перед нами — разоблачение одного из множества механизмов "глубинного государства", пытающегося править миром.
Что есть истина и по каким вопросам эта контора уже задавила всю доступную ей инфосферу? Да никаких секретов. Конфликт вокруг Украины — ну понятно. "Климатическая катастрофа" и необходимость с ней бороться всем миром, уничтожая экономику и вообще человеческую жизнь. Деятельность Всемирного экономического форума. Необходимость масок и локдаунов для борьбы с вирусом. И еще много, много всякого. В общем, по множеству вопросов есть мнение либерального "глубинного государства" — и неправильное мнение, а носителям не тех фактов и мыслей снижают рейтинги. Иногда пишут им и требуют убрать с сайта неправильный материал, тогда рейтинг вернут.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Западные СМИ работают по методичкам от спецслужб, заявил Песков
2 августа, 19:59
Вы скажете: ну и что, что в углу экрана светятся цифры, допустим, ниже 60 (а это автоматом зачисляет ресурс в "не вызывающий доверия")? И что с того, что ресурс этот игнорирует грозные предупреждения частной лавочки, не желая давать поправки и в целом каяться в распространении "фейковых новостей"? Свобода же, хочу — и высказываюсь, рейтинги игнорирую.
А для начала денег не будет, вот что. А потом пойдут и прочие неприятности. Дело в том, что "охранники новостей" с их заоблачными связями подписали соглашения с глобальными рекламными агентствами. О таковых мало кто знает, но представьте себе, что только одно агентство — Publicis — управляет размещением рекламы таких корпораций, как Disney, Verizon, Bank of America, Pﬁzer. И если какие-то ресурсы получают плохие рейтинги от "охранников", то рекламных денег от корпораций они не получат. Ничего личного, решения о рекламных бюджетах вообще иной раз принимают роботы — с учетом тех самых мигающих цифр в углу экрана.
Кстати, выявление неправильных фактов и мнений тоже ведется не вручную, а по ключевым словам. Искусственный интеллект во всей красе.
Ну и есть у этой конторы еще такие же соглашения с публичными библиотеками и многое другое. Кто помогает соглашения заключать? Есть списки членов правления NewsGuard, а там и Майкл Хэйден, бывший директор ЦРУ и АНБ, и Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, и множество других знакомых персонажей. Вообще-то, разоблачения всей этой истории только начались и мы еще многое об этом услышим.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
12 мая, 12:38
Вот так это работает. Работает в том числе против нас, поскольку "глубинное государство", между прочим, пыталось создать всемирную систему контроля за высказываниями и мыслями.
Пыталось — и провалилось. Сам факт того, что механика обработки мозгов (ну то есть только один из ее винтиков) сейчас выявляется — это уже признак ее провала, потому что невидимый враг куда хуже видимого.
На чужих провалах нужно учиться. Для начала урок такой: инстанция, объявляющая что-то правдой, а что-то нет, долго не проживет. Человек (везде и всегда) не любит, когда за него такие вещи решают. Превратить инфополе в пустыню (да хоть и в цветущий, но вылизанный до травинки сад) — идея хорошая, вот только долго не работает.
И для продолжения: надо обратить внимание на нынешний, как и последующий, список истин. В нем ведь не только военно-политические вопросы, поскольку не все люди каждый день думают о политике. И если в этом списке есть или появятся какие-то темы, на которые почему-то нельзя дискутировать, то это всегда интересно для изучения.
Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
России нужны цензура и репрессии
28 июля, 08:00
 
АналитикаТехнологииСШАЯпонияУкраинаАндерс Фог РасмуссенМинистерство обороны СШАMicrosoft CorporationBank of America
 
 
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