https://ria.ru/20230825/informatsiya-1892090710.html
Обнаружена контора, владеющая правдой
Обнаружена контора, владеющая правдой - РИА Новости, 25.08.2023
Обнаружена контора, владеющая правдой
Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:00
2023-08-25T08:00
2023-08-25T08:00
аналитика
технологии
сша
япония
украина
андерс фог расмуссен
министерство обороны сша
microsoft corporation
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/100425/54/1004255499_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3343113e92e7d480dc46ee01654cf928.jpg
Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные процессы, а происходи дело не в США, а в Японии, то с массовыми харакири. А тут — ничего. Будто так и надо. Ну республиканцы в конгрессе грозят разбирательством — и все.Речь о журналистском расследовании американского издания The Epoch Times, претендующего на центральную роль среди СМИ на республиканском фланге. Этот ресурс разобрал по косточкам работу агентства, с 2018 года присуждающего всем СМИ, соцсетям и любым источникам информации "рейтинги правдивости". Кстати, речь не только о США: агентство действует в глобальном масштабе. И вот вам громадный текст с именами, деталями, явками и связями — от Пентагона до Microsoft и Всемирного экономического форума. Называется контора NewsGuard, то есть "Охранник новостей".Это — грандиозная история потому, что нам же интересно, как действует либеральная цензура везде и повсюду. Где это "министерство правды", блокирующее неприятную информацию и мнения не только в США — а куда руки дотягиваются. Как оно работает, почему оно так сильно, почему промыло мозги значительной части населения западной группы государств. Ну так вот оно — не звено госаппарата, а чисто частная структура, но с хорошими связами. В общем, перед нами — разоблачение одного из множества механизмов "глубинного государства", пытающегося править миром.Что есть истина и по каким вопросам эта контора уже задавила всю доступную ей инфосферу? Да никаких секретов. Конфликт вокруг Украины — ну понятно. "Климатическая катастрофа" и необходимость с ней бороться всем миром, уничтожая экономику и вообще человеческую жизнь. Деятельность Всемирного экономического форума. Необходимость масок и локдаунов для борьбы с вирусом. И еще много, много всякого. В общем, по множеству вопросов есть мнение либерального "глубинного государства" — и неправильное мнение, а носителям не тех фактов и мыслей снижают рейтинги. Иногда пишут им и требуют убрать с сайта неправильный материал, тогда рейтинг вернут.Вы скажете: ну и что, что в углу экрана светятся цифры, допустим, ниже 60 (а это автоматом зачисляет ресурс в "не вызывающий доверия")? И что с того, что ресурс этот игнорирует грозные предупреждения частной лавочки, не желая давать поправки и в целом каяться в распространении "фейковых новостей"? Свобода же, хочу — и высказываюсь, рейтинги игнорирую.А для начала денег не будет, вот что. А потом пойдут и прочие неприятности. Дело в том, что "охранники новостей" с их заоблачными связями подписали соглашения с глобальными рекламными агентствами. О таковых мало кто знает, но представьте себе, что только одно агентство — Publicis — управляет размещением рекламы таких корпораций, как Disney, Verizon, Bank of America, Pﬁzer. И если какие-то ресурсы получают плохие рейтинги от "охранников", то рекламных денег от корпораций они не получат. Ничего личного, решения о рекламных бюджетах вообще иной раз принимают роботы — с учетом тех самых мигающих цифр в углу экрана.Кстати, выявление неправильных фактов и мнений тоже ведется не вручную, а по ключевым словам. Искусственный интеллект во всей красе.Ну и есть у этой конторы еще такие же соглашения с публичными библиотеками и многое другое. Кто помогает соглашения заключать? Есть списки членов правления NewsGuard, а там и Майкл Хэйден, бывший директор ЦРУ и АНБ, и Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, и множество других знакомых персонажей. Вообще-то, разоблачения всей этой истории только начались и мы еще многое об этом услышим.Вот так это работает. Работает в том числе против нас, поскольку "глубинное государство", между прочим, пыталось создать всемирную систему контроля за высказываниями и мыслями.Пыталось — и провалилось. Сам факт того, что механика обработки мозгов (ну то есть только один из ее винтиков) сейчас выявляется — это уже признак ее провала, потому что невидимый враг куда хуже видимого.На чужих провалах нужно учиться. Для начала урок такой: инстанция, объявляющая что-то правдой, а что-то нет, долго не проживет. Человек (везде и всегда) не любит, когда за него такие вещи решают. Превратить инфополе в пустыню (да хоть и в цветущий, но вылизанный до травинки сад) — идея хорошая, вот только долго не работает.И для продолжения: надо обратить внимание на нынешний, как и последующий, список истин. В нем ведь не только военно-политические вопросы, поскольку не все люди каждый день думают о политике. И если в этом списке есть или появятся какие-то темы, на которые почему-то нельзя дискутировать, то это всегда интересно для изучения.
https://ria.ru/20230802/informatsiya-1887866277.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, технологии, сша, япония, украина, андерс фог расмуссен, министерство обороны сша, microsoft corporation, bank of america
Аналитика, Технологии, США, Япония, Украина, Андерс Фог Расмуссен, Министерство обороны США, Microsoft Corporation, Bank of America
Скандал был бы диким в какие-то, возможно, никогда не существовавшие времена порядочности и приличий. Были бы отставки (вплоть до президента), судебные процессы, а происходи дело не в США, а в Японии, то с массовыми харакири. А тут — ничего. Будто так и надо. Ну республиканцы в конгрессе грозят разбирательством — и все.
Речь о журналистском расследовании американского издания The Epoch Times, претендующего на центральную роль среди СМИ на республиканском фланге. Этот ресурс разобрал по косточкам работу агентства, с 2018 года присуждающего всем СМИ, соцсетям и любым источникам информации "рейтинги правдивости". Кстати, речь не только о США: агентство действует в глобальном масштабе. И вот вам громадный текст
с именами, деталями, явками и связями — от Пентагона
до Microsoft
и Всемирного экономического форума. Называется контора NewsGuard, то есть "Охранник новостей".
Это — грандиозная история потому, что нам же интересно, как действует либеральная цензура везде и повсюду. Где это "министерство правды", блокирующее неприятную информацию и мнения не только в США — а куда руки дотягиваются. Как оно работает, почему оно так сильно, почему промыло мозги значительной части населения западной группы государств. Ну так вот оно — не звено госаппарата, а чисто частная структура, но с хорошими связами. В общем, перед нами — разоблачение одного из множества механизмов "глубинного государства", пытающегося править миром.
Что есть истина и по каким вопросам эта контора уже задавила всю доступную ей инфосферу? Да никаких секретов. Конфликт вокруг Украины
— ну понятно. "Климатическая катастрофа" и необходимость с ней бороться всем миром, уничтожая экономику и вообще человеческую жизнь. Деятельность Всемирного экономического форума. Необходимость масок и локдаунов для борьбы с вирусом. И еще много, много всякого. В общем, по множеству вопросов есть мнение либерального "глубинного государства" — и неправильное мнение, а носителям не тех фактов и мыслей снижают рейтинги. Иногда пишут им и требуют убрать с сайта неправильный материал, тогда рейтинг вернут.
Западные СМИ работают по методичкам от спецслужб, заявил Песков
Вы скажете: ну и что, что в углу экрана светятся цифры, допустим, ниже 60 (а это автоматом зачисляет ресурс в "не вызывающий доверия")? И что с того, что ресурс этот игнорирует грозные предупреждения частной лавочки, не желая давать поправки и в целом каяться в распространении "фейковых новостей"? Свобода же, хочу — и высказываюсь, рейтинги игнорирую.
А для начала денег не будет, вот что. А потом пойдут и прочие неприятности. Дело в том, что "охранники новостей" с их заоблачными связями подписали соглашения с глобальными рекламными агентствами. О таковых мало кто знает, но представьте себе, что только одно агентство — Publicis — управляет размещением рекламы таких корпораций, как Disney, Verizon, Bank of America
, Pﬁzer. И если какие-то ресурсы получают плохие рейтинги от "охранников", то рекламных денег от корпораций они не получат. Ничего личного, решения о рекламных бюджетах вообще иной раз принимают роботы — с учетом тех самых мигающих цифр в углу экрана.
Кстати, выявление неправильных фактов и мнений тоже ведется не вручную, а по ключевым словам. Искусственный интеллект во всей красе.
Ну и есть у этой конторы еще такие же соглашения с публичными библиотеками и многое другое. Кто помогает соглашения заключать? Есть списки членов правления NewsGuard, а там и Майкл Хэйден, бывший директор ЦРУ
и АНБ
, и Андерс Фог Расмуссен
, бывший генеральный секретарь НАТО
, и множество других знакомых персонажей. Вообще-то, разоблачения всей этой истории только начались и мы еще многое об этом услышим.
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Вот так это работает. Работает в том числе против нас, поскольку "глубинное государство", между прочим, пыталось создать всемирную систему контроля за высказываниями и мыслями.
Пыталось — и провалилось. Сам факт того, что механика обработки мозгов (ну то есть только один из ее винтиков) сейчас выявляется — это уже признак ее провала, потому что невидимый враг куда хуже видимого.
На чужих провалах нужно учиться. Для начала урок такой: инстанция, объявляющая что-то правдой, а что-то нет, долго не проживет. Человек (везде и всегда) не любит, когда за него такие вещи решают. Превратить инфополе в пустыню (да хоть и в цветущий, но вылизанный до травинки сад) — идея хорошая, вот только долго не работает.
И для продолжения: надо обратить внимание на нынешний, как и последующий, список истин. В нем ведь не только военно-политические вопросы, поскольку не все люди каждый день думают о политике. И если в этом списке есть или появятся какие-то темы, на которые почему-то нельзя дискутировать, то это всегда интересно для изучения.
России нужны цензура и репрессии