https://ria.ru/20230825/igla-1892262460.html

"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено

"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено - РИА Новости, 25.08.2023

"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено

Инородные предметы в дмитровском автобусе, в котором мужчина якобы поранился иглой, по завершении кругорейса водителем обнаружены не были, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:01

2023-08-25T17:01

2023-08-25T17:01

происшествия

дмитров

долгопрудный

мострансавто

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Инородные предметы в дмитровском автобусе, в котором мужчина якобы поранился иглой, по завершении кругорейса водителем обнаружены не были, сообщил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгений Богук. Ранее в Telegram-канале "Москва. Городовой" появилась информация о том, что мужчина в подмосковном Дмитрове воспользовался пригородным автобусом. Только сев на свободное сидение, он обнаружил воткнутую в него иглу. "Мы это из соцсетей узнали, пресс-служба мониторила всё это дело, и мы в оперативном порядке всё передали в наше подразделение в Дмитрове и доложили в их центральный МАП, это МАП №9 города Долгопрудный. Поскольку всё это нужно было оперативно проверить, не стали дожидаться концов смены, маршрут там обслуживает всего 12 автобусов, поэтому сотрудники производственной базы оперативно связались с водителями. Водители, условно говоря, на тех остановках, где остановились, там же и проверили. Инородных предметов ни в одном сидении салонов транспортных средств найдено не было. Куда оно делось, я вам, к сожалению, не могу сказать", - отметил Богук. По его словам, происшествие случилось 23 августа, но, тем не менее мониторинг ситуации продолжается. Во избежание дальнейших инцидентов у водителей действует распоряжение осматривать салон общественного транспорта после каждого рейса. "Безусловно, я вам больше скажу, есть распоряжение следить в принципе водителям после совершения кругорейса, то есть, на каждой конечной остановке все водители проходят по салону и смотрят сидения и вообще инородные предметы в салонах транспортных средств", - ответил Богук на вопрос о том, будет ли продолжаться наблюдение за ситуацией.

https://ria.ru/20230821/avtobus-1891253106.html

дмитров

долгопрудный

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происшествия, дмитров, долгопрудный, мострансавто