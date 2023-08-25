https://ria.ru/20230825/igla-1892262460.html
"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено
"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено - РИА Новости, 25.08.2023
"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено
Инородные предметы в дмитровском автобусе, в котором мужчина якобы поранился иглой, по завершении кругорейса водителем обнаружены не были, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:01
2023-08-25T17:01
2023-08-25T17:01
происшествия
дмитров
долгопрудный
мострансавто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763700307_0:129:1300:860_1920x0_80_0_0_a1ec9f89c5b4b6406684c972e410f8f1.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Инородные предметы в дмитровском автобусе, в котором мужчина якобы поранился иглой, по завершении кругорейса водителем обнаружены не были, сообщил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгений Богук. Ранее в Telegram-канале "Москва. Городовой" появилась информация о том, что мужчина в подмосковном Дмитрове воспользовался пригородным автобусом. Только сев на свободное сидение, он обнаружил воткнутую в него иглу. "Мы это из соцсетей узнали, пресс-служба мониторила всё это дело, и мы в оперативном порядке всё передали в наше подразделение в Дмитрове и доложили в их центральный МАП, это МАП №9 города Долгопрудный. Поскольку всё это нужно было оперативно проверить, не стали дожидаться концов смены, маршрут там обслуживает всего 12 автобусов, поэтому сотрудники производственной базы оперативно связались с водителями. Водители, условно говоря, на тех остановках, где остановились, там же и проверили. Инородных предметов ни в одном сидении салонов транспортных средств найдено не было. Куда оно делось, я вам, к сожалению, не могу сказать", - отметил Богук. По его словам, происшествие случилось 23 августа, но, тем не менее мониторинг ситуации продолжается. Во избежание дальнейших инцидентов у водителей действует распоряжение осматривать салон общественного транспорта после каждого рейса. "Безусловно, я вам больше скажу, есть распоряжение следить в принципе водителям после совершения кругорейса, то есть, на каждой конечной остановке все водители проходят по салону и смотрят сидения и вообще инородные предметы в салонах транспортных средств", - ответил Богук на вопрос о том, будет ли продолжаться наблюдение за ситуацией.
https://ria.ru/20230821/avtobus-1891253106.html
дмитров
долгопрудный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763700307_64:0:1237:880_1920x0_80_0_0_0035c52e55289faa62b096562c30a3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров, долгопрудный, мострансавто
Происшествия, Дмитров, Долгопрудный, Мострансавто
"Мострансавто" сообщило, что в автобусе в Дмитрове иглы не обнаружено
"Мострансавто": инородных предметов в салоне автобуса в Дмитрове не обнаружено
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Инородные предметы в дмитровском автобусе, в котором мужчина якобы поранился иглой, по завершении кругорейса водителем обнаружены не были, сообщил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгений Богук.
Ранее в Telegram-канале "Москва. Городовой" появилась информация о том, что мужчина в подмосковном Дмитрове воспользовался пригородным автобусом. Только сев на свободное сидение, он обнаружил воткнутую в него иглу.
"Мы это из соцсетей узнали, пресс-служба мониторила всё это дело, и мы в оперативном порядке всё передали в наше подразделение в Дмитрове и доложили в их центральный МАП, это МАП №9 города Долгопрудный
. Поскольку всё это нужно было оперативно проверить, не стали дожидаться концов смены, маршрут там обслуживает всего 12 автобусов, поэтому сотрудники производственной базы оперативно связались с водителями. Водители, условно говоря, на тех остановках, где остановились, там же и проверили. Инородных предметов ни в одном сидении салонов транспортных средств найдено не было. Куда оно делось, я вам, к сожалению, не могу сказать", - отметил Богук.
По его словам, происшествие случилось 23 августа, но, тем не менее мониторинг ситуации продолжается. Во избежание дальнейших инцидентов у водителей действует распоряжение осматривать салон общественного транспорта после каждого рейса.
"Безусловно, я вам больше скажу, есть распоряжение следить в принципе водителям после совершения кругорейса, то есть, на каждой конечной остановке все водители проходят по салону и смотрят сидения и вообще инородные предметы в салонах транспортных средств", - ответил Богук на вопрос о том, будет ли продолжаться наблюдение за ситуацией.
На Алтае пассажир автобуса ударил ножом водителя из-за собаки