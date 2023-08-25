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Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом - РИА Новости, 25.08.2023
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02:45 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/grin-1892116263.html
Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом
Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом - РИА Новости, 25.08.2023
Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом
Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин призвала местные власти заняться борьбой с преступностью вместо того, чтобы преследовать экс-президента США РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:45
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джорджия
сша
дональд трамп
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин призвала местные власти заняться борьбой с преступностью вместо того, чтобы преследовать экс-президента США Дональда Трампа. Она пришла к тюрьме округа Фултон, куда приехал сдаваться Трамп в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия. "Вот что меня шокирует. В округе Фултон один из самых высоких уровней преступности в стране... Но окружной прокурор использует свое положение, чтобы преследовать президента Трампа вместо того, чтобы арестовывать… убийц, насильников и членов банд в нашем штате", - сказала она журналистам. Согласно мониторинговому интернет-сервису Neighborhood Scout, Южный Фултон опаснее 81% населенных пунктов Джорджии, а шансы стать здесь жертвой насильственного преступления или преступления против собственности составляют 1 к 35.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892109791.html
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джорджия, сша, дональд трамп, в мире
Джорджия, США, Дональд Трамп, В мире
Конгрессвумен призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом

Конгрессвумен Грин призвала власти бороться с преступностью, а не с Трампом

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АТЛАНТА, 25 авг – РИА Новости. Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин призвала местные власти заняться борьбой с преступностью вместо того, чтобы преследовать экс-президента США Дональда Трампа.
Она пришла к тюрьме округа Фултон, куда приехал сдаваться Трамп в рамках дела о попытках рэкетирскими методами переиграть в свою пользу итоги выборов в штате Джорджия.
"Вот что меня шокирует. В округе Фултон один из самых высоких уровней преступности в стране... Но окружной прокурор использует свое положение, чтобы преследовать президента Трампа вместо того, чтобы арестовывать… убийц, насильников и членов банд в нашем штате", - сказала она журналистам.
Согласно мониторинговому интернет-сервису Neighborhood Scout, Южный Фултон опаснее 81% населенных пунктов Джорджии, а шансы стать здесь жертвой насильственного преступления или преступления против собственности составляют 1 к 35.
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