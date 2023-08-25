https://ria.ru/20230825/gretsiya-1892224933.html

Военный эксперт прокомментировал отказ Греции от российских ЗРК

Военный эксперт прокомментировал отказ Греции от российских ЗРК - РИА Новости, 25.08.2023

Военный эксперт прокомментировал отказ Греции от российских ЗРК

Греция не сможет своими силами или с привлечением каких-либо сторонних специалистов обслуживать ранее поставленные туда российские зенитные ракетные комплексы,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:58

2023-08-25T14:58

2023-08-25T14:58

в мире

игорь коротченко

греция

россия

оса (зенитный ракетный комплекс)

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Греция не сможет своими силами или с привлечением каких-либо сторонних специалистов обслуживать ранее поставленные туда российские зенитные ракетные комплексы, они постепенно выйдут из строя и обнажат Грецию перед лицом, в том числе, террористических атак с воздуха, рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее портал pronews.gr сообщил, что Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", находящихся на вооружении греческой армии. "Решение Греции разорвать контракт на техническую поддержку и обслуживание указанных комплексов ПВО носит очевидно политизированный характер и крайне негативно отразится на обороноспособности Греции… Поэтому это сознательное принесённое в угоду политической конъюнктуре решение об ущербе национальной безопасности Греции. С точки зрения здравого смысла подобные действия носят характер вредительский и направлены против интересов своей собственной страны", - считает Коротченко. По его словам, альтернативы российской технической поддержке, запчастям и российским специалистам, ранее обслуживавшим поставленные Греции ЗРК, нет. Каждый комплекс является сложным изделием, состоящим из средств радиолокации, наведения ракет и контроля воздушной обстановки, поэтому только производитель может осуществлять качественное техническое обслуживание, поставку запасных частей, проверку и настройку параметров. Ни собственные силы греческих специалистов, ни обращение к кому-либо ещё не смогут заменить Россию, подчеркнул директор ЦАМТО. Он рассказал, что без технического сопровождения и квалифицированного обслуживания на протяжении жизненного цикла состоящие на вооружении ВС Греции комплексы ПВО постепенно будут выходить из строя, их тактико-технические характеристики будут снижаться, в боевой работе будут возникать сбои. "Учитывая, что риски угроз международных террористических группировок сегодня включают в том числе и возможность использования различного рода беспилотников для совершения террористических атак, система ПВО Греции становится слабым звеном, что в дальнейшем может спровоцировать соответствующие действия со стороны международных террористических группировок", - добавил Коротченко. В то же время он назвал Турцию, ранее купившую российские зенитные системы С-400, а затем отказавшую США в доступе к этой технике или её реэкспорте, примером ответственного отношения к вопросам защиты в области охраны национального воздушного пространства. Действия Афин, по его словам, являются "некомпетентными и преступно-халатными". Заменить российские системы западными у Греции не получится, считает эксперт. Во-первых, для этого нужны огромные деньги, которых у Греции, скорее всего, нет, а во-вторых, греческая ПВО, да и вся система национальной обороны, построены с учётом российских систем противовоздушной обороны. То есть "это будет просто катастрофически", считает аналитик. Директор ЦАМТО также напомнил об атаке террористами нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в 2019 году. Тогда система ПВО, построенная из американских ЗРК Patriot, оказалась бессильна против дронов и крылатых ракет. "Все эти поставки были реализованы давно, сотрудничество в сфере ВТС между Россией и Грецией по системам комплексов ПВО осуществлялось несколько десятилетий, то есть была выстроена вся логистика, вся система обслуживания, подготовлены греческие боевые расчеты, налажены бесперебойное связи и гарантированная поставка запчастей и комплектующих. Получается, что в угоду преступной политической конъюнктуре Греция делает контрольный выстрел себе в голову", - отметил Коротченко. Он также не исключил, что такое решение в Греции приняли для того, чтобы в конечном итоге передать комплексы "Тор-М1" и "Оса-АКМ" Украине.

https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html

https://ria.ru/20230223/gretsiya-1853974528.html

https://ria.ru/20221125/pvo-1834099717.html

греция

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, игорь коротченко, греция, россия, оса (зенитный ракетный комплекс), тор (зенитный ракетный комплекс)