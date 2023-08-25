https://ria.ru/20230825/gretsiya-1892159904.html

Миллиард на помойку. Греция расторгнет контракт с Россией по ЗРК

Миллиард на помойку. Греция расторгнет контракт с Россией по ЗРК - РИА Новости, 25.08.2023

Миллиард на помойку. Греция расторгнет контракт с Россией по ЗРК

Греция расторгнет контракт с Россией на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", пишет портал pronews.gr. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:09

2023-08-25T11:09

2023-08-25T11:41

в мире

греция

россия

оса (зенитный ракетный комплекс)

тор (зенитный ракетный комплекс)

специальная военная операция на украине

эгейское море

никос дендиас

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АФИНЫ, 25 авг — РИА Новости. Греция расторгнет контракт с Россией на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", пишет портал pronews.gr."Конец эпохи российских систем вооружения в греческих вооруженных силах — правительство приняло решение отказаться от программы поддержки вооружений и не подписывать новые контракты на поддержку (FOS). В сверхсекретном документе, просочившемся через парламент, министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет", — говорится в публикации.Представленный Минобороны Греции документ касался приоритетов и хода программ вооружений страны. Вскоре его удалили из публичного доступа, но СМИ успело с ним ознакомиться."Это означает, что сейчас идет обратный отсчет времени до их (ЗРК. — Прим. ред.) полного вывода из строя, поскольку имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев, а их наличие и так невелико, поскольку министерство даже не выполняет существующий контракт", — отметил портал.По данным pronews, всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ракетный комплекс "Тор-М1" и 38 самоходных комплексов управляемых ракетных "Оса-АК/АКМ" класса SHORADS (малой дальности) с максимальной дальностью действия десять-двенадцать километров. Из 38 систем 19 — версии "Оса-АК", остальные — модернизированной версии "Оса-АКМ". ЗРК приобрели около 20 лет назад, но они остаются незаменимыми."Все они расположены на островах Эгейского моря. Системы старые, но еще надежные для защиты первой линии от ударных и транспортных вертолетов, БПЛА и тому подобного. "Тор-М1" — единственные в ВС Греции системы ПВО малой дальности, которые могут выполнять задачи по уничтожению крылатых ракет в дополнение к самолетам, вертолетам, БПЛА и так далее и доказали свою ценность на Украине", — указано в материале.Подчеркивается, что на учениях российские вооружения показывают результативность стрельбы от 92 до 98 процентов в зависимости от типа угрозы.Портал не исключает, что вместе с ЗРК большой дальности С-300ПМУ1 оружие перенаправят через третьи страны на Украину."Стоимость российских систем, которые "выбрасывают на помойку", составляет более миллиарда евро, и именно эту сумму стране придется потратить", — говорится в сообщении.Издание заключило, что решение греческих властей — сугубо политическое.

https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891489986.html

https://ria.ru/20230813/gretsiya-1889816969.html

https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html

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Ольга Фомченкова

в мире, греция, россия, оса (зенитный ракетный комплекс), тор (зенитный ракетный комплекс), эгейское море, никос дендиас