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Три КПП на границе Молдавии с Украиной приостановили работу - РИА Новости, 25.08.2023
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17:54 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/granitsa-1892278770.html
Три КПП на границе Молдавии с Украиной приостановили работу
Три КПП на границе Молдавии с Украиной приостановили работу - РИА Новости, 25.08.2023
Три КПП на границе Молдавии с Украиной приостановили работу
Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в Погранполиции... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:54
2023-08-25T17:54
в мире
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в Погранполиции Молдавии. "Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 17.10 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки-Могилев-Подольск" и КПП "Вэлчинец-Могилев-Подольск", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы. По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за риска ракетных ударов. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
https://ria.ru/20230825/moldaviya-1892231844.html
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
Три КПП на границе Молдавии с Украиной приостановили работу

Три КПП на границе Молдавии с Украиной приостановили работу из-за риска удара

© Flickr / Dieter ZirnigКПП на границе Украины и Молдавии
КПП на границе Украины и Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Flickr / Dieter Zirnig
КПП на границе Украины и Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в Погранполиции Молдавии.
"Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 17.10 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки-Могилев-Подольск" и КПП "Вэлчинец-Могилев-Подольск", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы.
По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за риска ракетных ударов.
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
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