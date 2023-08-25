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Причиной гибели женщины в Донецке стал кассетный боеприпас - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/gibel-1892239205.html
Причиной гибели женщины в Донецке стал кассетный боеприпас
Причиной гибели женщины в Донецке стал кассетный боеприпас - РИА Новости, 25.08.2023
Причиной гибели женщины в Донецке стал кассетный боеприпас
Причиной гибели мирной жительницы Донецка на остановке транспорта в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными, передает... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:47
2023-08-25T15:47
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Причиной гибели мирной жительницы Донецка на остановке транспорта в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Петровского района Донецка. Ожидающая на остановке общественного транспорта женщина по улице Углегорской погибла от полученных ранений вследствие разорвавшегося рядом снаряда. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска 93 раза обстреляли республику. Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка. Повреждены 13 жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
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украина, вооруженные силы украины, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк
Причиной гибели женщины в Донецке стал кассетный боеприпас

Причиной гибели женщины на остановке в Донецке стал кассетный боеприпас ВСУ

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Причиной гибели мирной жительницы Донецка на остановке транспорта в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Петровского района Донецка. Ожидающая на остановке общественного транспорта женщина по улице Углегорской погибла от полученных ранений вследствие разорвавшегося рядом снаряда.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска 93 раза обстреляли республику. Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка. Повреждены 13 жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦККДонецк
 
 
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