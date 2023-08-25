https://ria.ru/20230825/gavayi-1892114946.html

Власти Гавайев назвали виновника катастрофического пожара

Власти Гавайев назвали виновника катастрофического пожара - РИА Новости, 25.08.2023

Власти Гавайев назвали виновника катастрофического пожара

Власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к опустошившим... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:02

2023-08-25T02:02

2023-08-25T02:02

гавайи

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к опустошившим остров пожарам, сообщает телеканал Hawaii News. В иске, по данным телеканала, утверждается, что компания Hawaiian Electric действовала халатно, не отключив электрооборудование, несмотря на предупреждение Национальной метеорологической службы о риске возникновения лесных пожаров, а линии электропередачи, будучи под напряжением, воспламенили сухую траву при падении столбов, что привело к пожарам. "(Власти – ред.) округа Мауи подали в четверг иск против (компании – ред.) Hawaiian Electric, утверждая, что компания вызвала лесной пожар в Лахайне и не предприняла надлежащих действий для поддержания электросети в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 115 погибших, число пропавших без вести может доходить до 1100 человек.

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