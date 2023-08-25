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Путин не планирует участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 25.08.2023
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13:16 25.08.2023 (обновлено: 13:50 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/g20-1892192108.html
Путин не планирует участвовать в саммите G20
Путин не планирует участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 25.08.2023
Путин не планирует участвовать в саммите G20
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:16
2023-08-25T13:50
россия
владимир путин
большая двадцатка
индия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Саммит "Большой двадцатки" (G-20) пройдет в Индии 9-10 сентября "Нет, таких планов у президента нет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите "Большой двадцатки". Он добавил, что у президента сейчас насыщенный график. "И, конечно, главный акцент все-таки - это специальная военная операция", - уточнил Песков.
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россия, владимир путин, большая двадцатка, индия
Россия, Владимир Путин, Большая двадцатка, Индия
Путин не планирует участвовать в саммите G20

Песков заявил об отсутствии у Путина планов участвовать в саммите G20

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Саммит "Большой двадцатки" (G-20) пройдет в Индии 9-10 сентября
"Нет, таких планов у президента нет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите "Большой двадцатки".
Он добавил, что у президента сейчас насыщенный график.
"И, конечно, главный акцент все-таки - это специальная военная операция", - уточнил Песков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Байден примет участие в саммите G20
22 августа, 18:26
 
РоссияВладимир ПутинБольшая двадцаткаИндия
 
 
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