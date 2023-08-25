https://ria.ru/20230825/g20-1892192108.html

Путин не планирует участвовать в саммите G20

Путин не планирует участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 25.08.2023

Путин не планирует участвовать в саммите G20

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:16

2023-08-25T13:16

2023-08-25T13:50

россия

владимир путин

большая двадцатка

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Саммит "Большой двадцатки" (G-20) пройдет в Индии 9-10 сентября "Нет, таких планов у президента нет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в саммите "Большой двадцатки". Он добавил, что у президента сейчас насыщенный график. "И, конечно, главный акцент все-таки - это специальная военная операция", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20230822/bayden-1891579835.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, большая двадцатка, индия