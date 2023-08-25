https://ria.ru/20230825/fukusima-1892165483.html

Китай назвал сброс воды с АЭС Японией безответственным поведением

Китай назвал сброс воды с АЭС Японией безответственным поведением - РИА Новости, 25.08.2023

Китай назвал сброс воды с АЭС Японией безответственным поведением

Сброс Японией воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" является эгоистичным и безответственным поведением, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:32

2023-08-25T11:32

2023-08-25T11:32

в мире

япония

фукусима-1

китай

тихий океан

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магатэ

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Сброс Японией воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" является эгоистичным и безответственным поведением, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. "Это крайне эгоистичное и безответственное поведение - открыто переносить риск радиоактивного загрязнения на весь мир", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат призвал японскую сторону "немедленно исправить свое эгоистичное поведение, связанное с переносом риска ядерного загрязнения на мир", и не допустить, "чтобы вода Фукусимы стала позором для Японии". Ван Вэньбинь добавил, что в ответ на "крайне эгоистичные и безответственные действия" Японии Китай и другие заинтересованные стороны имеют право принять законные, разумные и необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности морской среды и здоровья людей. Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявили в пятницу, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Оператор отмечал, что анализы морской воды из 10 точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, при котором операция была бы остановлена.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, фукусима-1, китай, тихий океан, tepco, магатэ