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ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 25.08.2023 (обновлено: 08:09 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/fosfor-1892128380.html
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач
Украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении, рассказал в беседе с журналистам начальник хирургического... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:30
2023-08-25T08:09
специальная военная операция на украине
пятихатки
нато
россия
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении, рассказал в беседе с журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России."Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток. &lt;…&gt; Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка", – сказал работающий на передовой СВО военврач.Он также сообщил, что если в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить киевскому режиму некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться на фронте."То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться", – отметил он.
https://ria.ru/20221031/fosfor-1828129371.html
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пятихатки, нато, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, НАТО, Россия, В мире
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач

Военврач 58-й армии сообщил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении, рассказал в беседе с журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России.
"Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток. <…> Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка", – сказал работающий на передовой СВО военврач.
Он также сообщил, что если в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить киевскому режиму некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться на фронте.
"То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться", – отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиНАТОРоссияВ мире
 
 
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