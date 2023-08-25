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ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач
Украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении, рассказал в беседе с журналистам начальник хирургического... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:30
2023-08-25T06:30
2023-08-25T08:09
специальная военная операция на украине
пятихатки
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении, рассказал в беседе с журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России."Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток. <…> Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка", – сказал работающий на передовой СВО военврач.Он также сообщил, что если в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить киевскому режиму некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться на фронте."То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться", – отметил он.
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пятихатки, нато, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, НАТО, Россия, В мире
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении, сообщил военврач
Военврач 58-й армии сообщил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении