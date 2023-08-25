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СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов - РИА Новости, 25.08.2023
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12:46 25.08.2023 (обновлено: 15:22 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/fas-1892185003.html
СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов
СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов - РИА Новости, 25.08.2023
СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов
В ФАС начали поступать жалобы на введение мобильными операторами платы за раздачу интернета со смартфонов, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:46
2023-08-25T15:22
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В ФАС начали поступать жалобы на введение мобильными операторами платы за раздачу интернета со смартфонов, пишет РБК со ссылкой на источники."Служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали", — говорится в статье.Если удастся выявить нарушения, то агентство пообещало принять меры.Раздача интернета через телефон позволяет передавать его другим устройствам по Wi-Fi, USB и Bluetooth.Так, клиенты МТС теперь будет платить 49 рублей в сутки за использование "режима модема", абоненты Tele2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц, "МегаФона" — 90 рублей в месяц, пишет издание.Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал РБК, что альтернативы платной раздаче интернета нет. В свою очередь, его коллега из iKS-Consulting Максим Савватин резюмировал, что в будущем еще больше ныне бесплатных услуг станет платными.О том, что МТС вводит такое изменение в тарифы, стало известно в апреле. В сообщении на сайте компании говорится, что она запустила новую опцию "Режим модема", которая позволит раздавать интернет из отдельных пакетов трафика.По информации РБК, в "Билайне" плата за такую услугу в разных тарифных планах существует еще с 2019 года.На сайтах "МегаФона" и Tele2 также присутствует информация с подробным описанием условий предоставления такой услуги.
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, россия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Россия
СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов

ФАС получила жалобы абонентов на плату за раздачу интернета с телефона

© iStock.com / Finn HafemannДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / Finn Hafemann
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В ФАС начали поступать жалобы на введение мобильными операторами платы за раздачу интернета со смартфонов, пишет РБК со ссылкой на источники.
"Служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали", — говорится в статье.
Если удастся выявить нарушения, то агентство пообещало принять меры.
Раздача интернета через телефон позволяет передавать его другим устройствам по Wi-Fi, USB и Bluetooth.
Так, клиенты МТС теперь будет платить 49 рублей в сутки за использование "режима модема", абоненты Tele2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц, "МегаФона" — 90 рублей в месяц, пишет издание.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал РБК, что альтернативы платной раздаче интернета нет. В свою очередь, его коллега из iKS-Consulting Максим Савватин резюмировал, что в будущем еще больше ныне бесплатных услуг станет платными.
О том, что МТС вводит такое изменение в тарифы, стало известно в апреле. В сообщении на сайте компании говорится, что она запустила новую опцию "Режим модема", которая позволит раздавать интернет из отдельных пакетов трафика.
По информации РБК, в "Билайне" плата за такую услугу в разных тарифных планах существует еще с 2019 года.
На сайтах "МегаФона" и Tele2 также присутствует информация с подробным описанием условий предоставления такой услуги.
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