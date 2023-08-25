https://ria.ru/20230825/fas-1892185003.html

СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов

СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов - РИА Новости, 25.08.2023

СМИ: в ФАС пожаловались на мобильных операторов

В ФАС начали поступать жалобы на введение мобильными операторами платы за раздачу интернета со смартфонов, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

2023-08-25T15:22

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В ФАС начали поступать жалобы на введение мобильными операторами платы за раздачу интернета со смартфонов, пишет РБК со ссылкой на источники."Служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали", — говорится в статье.Если удастся выявить нарушения, то агентство пообещало принять меры.Раздача интернета через телефон позволяет передавать его другим устройствам по Wi-Fi, USB и Bluetooth.Так, клиенты МТС теперь будет платить 49 рублей в сутки за использование "режима модема", абоненты Tele2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц, "МегаФона" — 90 рублей в месяц, пишет издание.Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал РБК, что альтернативы платной раздаче интернета нет. В свою очередь, его коллега из iKS-Consulting Максим Савватин резюмировал, что в будущем еще больше ныне бесплатных услуг станет платными.О том, что МТС вводит такое изменение в тарифы, стало известно в апреле. В сообщении на сайте компании говорится, что она запустила новую опцию "Режим модема", которая позволит раздавать интернет из отдельных пакетов трафика.По информации РБК, в "Билайне" плата за такую услугу в разных тарифных планах существует еще с 2019 года.На сайтах "МегаФона" и Tele2 также присутствует информация с подробным описанием условий предоставления такой услуги.

https://ria.ru/20230819/ptitsa-1890996855.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, россия