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В Калифорнии упал американский военный истребитель - РИА Новости, 25.08.2023
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17:52 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/f-18-1892278505.html
В Калифорнии упал американский военный истребитель
В Калифорнии упал американский военный истребитель - РИА Новости, 25.08.2023
В Калифорнии упал американский военный истребитель
Истребитель F-18 потерпел крушение в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар в районе города Сан-Диего (штат Калифорния), передает телеканал ABC со ссылкой... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:52
2023-08-25T17:52
сша
сан-диего
калифорния
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Истребитель F-18 потерпел крушение в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар в районе города Сан-Диего (штат Калифорния), передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Согласно этим данным, авария произошла рано утром. Власти пока отказываются раскрыть, что именно послужило причиной крушения самолета, а также в каком состоянии сейчас пребывает пилот. Также неясно, находились ли на борту воздушного судна другие люди. Представитель Пентагона подтвердил телеканалу факт случившегося, уточнив, что истребитель выполнял тренировочную миссию. Иные подробности происшествия пока не приводятся. Как заявили впоследствии официально представители авиабазы Мирамар, военные осведомлены о падении самолета и запустили собственное расследование. При этом они также не раскрыли данные о судьбе летчика и о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии. "Место падения самолета находится на территории правительственной собственности к востоку от базы, и на данный момент отсутствуют признаки ущерба правительственным объектам. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы будем информировать общественность по мере поступления информации", - говорится в заявлении авиабазы.
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сша, сан-диего, калифорния, министерство обороны сша
США, Сан-Диего, Калифорния, Министерство обороны США
В Калифорнии упал американский военный истребитель

Самолет F-18 потерпел крушение в районе авиабазы морской пехоты США в Калифорнии

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель F-18
Истребитель F-18
© Министерство обороны РФ
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Истребитель F-18. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Истребитель F-18 потерпел крушение в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар в районе города Сан-Диего (штат Калифорния), передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Согласно этим данным, авария произошла рано утром. Власти пока отказываются раскрыть, что именно послужило причиной крушения самолета, а также в каком состоянии сейчас пребывает пилот. Также неясно, находились ли на борту воздушного судна другие люди.
Представитель Пентагона подтвердил телеканалу факт случившегося, уточнив, что истребитель выполнял тренировочную миссию. Иные подробности происшествия пока не приводятся.
Как заявили впоследствии официально представители авиабазы Мирамар, военные осведомлены о падении самолета и запустили собственное расследование. При этом они также не раскрыли данные о судьбе летчика и о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии.
"Место падения самолета находится на территории правительственной собственности к востоку от базы, и на данный момент отсутствуют признаки ущерба правительственным объектам. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы будем информировать общественность по мере поступления информации", - говорится в заявлении авиабазы.
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СШАСан-ДиегоКалифорнияМинистерство обороны США
 
 
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