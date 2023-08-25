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Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России
Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России - РИА Новости, 25.08.2023
Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России
Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что немедленно продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:13
2023-08-25T14:13
2023-08-25T14:34
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что немедленно продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в Эстонии. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. По словам Халлика, деятельность его компании вызвала вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу его жены. "Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", - говорится в заявлении Халлика, опубликованном в эстонских СМИ. Предприниматель также принес извинения за возникшую ситуацию и за ущерб, который она причинила его жене.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эстония, россия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Эстония, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России
Муж премьера Эстонии Каллас решил продать акции фирмы, связанной с бизнесом в РФ
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что немедленно продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в Эстонии. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.
По словам Халлика, деятельность его компании вызвала вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу его жены. "Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", - говорится в заявлении Халлика, опубликованном в эстонских СМИ.
Предприниматель также принес извинения за возникшую ситуацию и за ущерб, который она причинила его жене.
Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России