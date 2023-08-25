https://ria.ru/20230825/estoniya-1892209462.html

Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России

Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России - РИА Новости, 25.08.2023

Муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в России

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что немедленно продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:13

2023-08-25T14:13

2023-08-25T14:34

в мире

эстония

россия

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892191909_0:147:2047:1298_1920x0_80_0_0_97fc868c0cb680039da7f605833bee81.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик заявил, что немедленно продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в Эстонии. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. По словам Халлика, деятельность его компании вызвала вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу его жены. "Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", - говорится в заявлении Халлика, опубликованном в эстонских СМИ. Предприниматель также принес извинения за возникшую ситуацию и за ущерб, который она причинила его жене.

https://ria.ru/20230824/biznes-1891978957.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, россия, санкции, санкции в отношении россии