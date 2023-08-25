https://ria.ru/20230825/enoty-1892272817.html

Эксперт заявил о росте числа енотов на московских улицах

Эксперт заявил о росте числа енотов на московских улицах - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперт заявил о росте числа енотов на московских улицах

Москвичи все чаще отдают добровольно в Центр реабилитации диких экзотических животных, от приматов до рептилий, потому что не справляются с ними, а енотов часто РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:30

2023-08-25T17:30

2023-08-25T17:30

москва

общество

городское хозяйство москвы

сергей бурмистров

манеж

московский урбанистический форум

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москвичи все чаще отдают добровольно в Центр реабилитации диких экзотических животных, от приматов до рептилий, потому что не справляются с ними, а енотов часто приходится спасать с улиц - по их числу столица уже догоняет Нью-Йорк, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. "В последнее время участились случаи, когда люди добровольно отдают нам экзотов, от приматов до рептилий, просто не справляются. Это правильно, это хорошо, по законодательству это возможно. Это лучше способ, чем выкинуть на улицу, как происходит, например, с красноухими черепахами, которые заполонили всё пруды Москвы... Точно также как еноты, которых регулярно с улиц мы забираем. Енот-полоскун становится у нас обычным животным на улицах Москвы. Мы уже догоняем Нью-Йорк по енотам", - сказал Бурмистров. Он добавил, что в год с улиц столицы спасают до 40 экзотических змей, чаще всего они неопасные. "В последние годы количество обращений на горячую линию мэрии Москвы увеличилось в разы. Можно сказать, что ежедневно нам звонят жители всех районов Москвы - от центра до окраин, абсолютно по разным вопросам. Это и проблема с утками, это лисы, это лоси, бывают случаи, когда по городу бегают леопарды, медведи, экзотические змеи, вараны. На сегодняшний момент у нас содержится более 700 животных", - сообщил специалист. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.

https://ria.ru/20230518/enot-1872762572.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, сергей бурмистров, манеж, московский урбанистический форум