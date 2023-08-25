https://ria.ru/20230825/dzhin-1892115260.html

Индия начала экспорт джина в Россию

Индия начала экспорт джина в Россию - РИА Новости, 25.08.2023

Индия начала экспорт джина в Россию

Индия начала экспорт джина в Россию, при этом продолжая импорт российской водки, который вырос в первом полугодии в 3,6 раза, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:07

2023-08-25T02:07

2023-08-25T02:07

индия

россия

ladoga

экономика

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Индия начала экспорт джина в Россию, при этом продолжая импорт российской водки, который вырос в первом полугодии в 3,6 раза, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, поставки водки из России в Индию в январе-июне составили 750 тысяч дал, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года в 3,6 раза. В свою очередь, Индия за май-июнь 2023 года экспортировала в Россию 130 тысяч дал джина при отсутствии поставок этой продукции в 2022 году. "В России представлен, действительно, джин (из Индии - ред). ... Radico Khaitan - это один из крупнейших индийских производителей алкоголя, который поставляет свою продукцию в Россию, она есть в крупном ритейле. Есть еще и более мелкие производители", - рассказал агентству руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, такой джин на данный момент - достаточно "нишевая история", в том числе и из-за цены, которая в среднем составляет 3-4 тысячи за 0,7 литра. В свою очередь, на российском рынке две трети занимают отечественные производители, а цена на их товар - около 1000-1100 рублей за литр. Ставцев также отметил, что перспективы индийского джина будут во много зависеть от ценовой политики, а российская водка может быть конкурентоспособна и по стоимости, и по качеству. "Есть несколько компаний, которые делали на экспорт водки достаточно большую ставку, это был полноценный экспортный сектор, лидерами которого являлись "Руст" и "Белуга Групп". Но нам экспорт обрубили... Естественно, что наши компании ищут новые рынки сбыта и Индия для этого - очень перспективное направление", - резюмировал он. "Водка российского производства вызывает интерес в Индии – наша продукция очень сильно отличается в лучшую сторону от производимых местных водок. На вкус индийского потребителя она оказалась более привлекательна, чем водки европейских производителей", - заявил президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Он отметил, что компания уже сотрудничает с Индией по виски и планирует начать работать по джину.

https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html

https://ria.ru/20230430/vodka-1868639586.html

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индия, россия, ladoga, экономика