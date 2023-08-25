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СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 25.08.2023
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Культура
 
02:16 25.08.2023 (обновлено: 02:18 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/dyuna-1892115417.html
СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год
СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 25.08.2023
СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год
Компания Warner Bros. отложила премьеру фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:16
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Компания Warner Bros. отложила премьеру фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров, сообщает издание Deadline. Ранее планировалась, что продолжение фантастической эпопеи режиссера Дени Вильнева выйдет на экраны 3 ноября. По информации издания, помимо "Дюны 2" компания также перенесли сроки премьер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" и фэнтэзийного аниме "Властелин колец: Война рохирримов". Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договорится об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную забастовку инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.
https://ria.ru/20230728/kino-1886831190.html
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сша, голливуд, дженнифер лоуренс, amazon, netflix, 20th century fox
Культура, США, Голливуд, Дженнифер Лоуренс, Amazon, Netflix, 20th Century Fox
СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год

Deadline: премьеру "Дюны 2" перенесли на 2024 год из-за забастовки в Голливуде

© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Home Box Office (HBO) (2021)
Кадр из фильма "Дюна". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Компания Warner Bros. отложила премьеру фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров, сообщает издание Deadline.
Ранее планировалась, что продолжение фантастической эпопеи режиссера Дени Вильнева выйдет на экраны 3 ноября.
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По информации издания, помимо "Дюны 2" компания также перенесли сроки премьер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" и фэнтэзийного аниме "Властелин колец: Война рохирримов".
Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договорится об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную забастовку инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.
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КультураСШАГолливудДженнифер ЛоуренсAmazonNetflix20th Century Fox
 
 
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