https://ria.ru/20230825/dyuna-1892115417.html

СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год

СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год - РИА Новости, 25.08.2023

СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год

Компания Warner Bros. отложила премьеру фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:16

2023-08-25T02:16

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Компания Warner Bros. отложила премьеру фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров, сообщает издание Deadline. Ранее планировалась, что продолжение фантастической эпопеи режиссера Дени Вильнева выйдет на экраны 3 ноября. По информации издания, помимо "Дюны 2" компания также перенесли сроки премьер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" и фэнтэзийного аниме "Властелин колец: Война рохирримов". Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договорится об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную забастовку инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.

https://ria.ru/20230728/kino-1886831190.html

https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884298944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, голливуд, дженнифер лоуренс, amazon, netflix, 20th century fox