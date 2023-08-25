СМИ: премьеру фильма "Дюна 2" перенесли на 2024 год
Deadline: премьеру "Дюны 2" перенесли на 2024 год из-за забастовки в Голливуде
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из фильма "Дюна"
© Home Box Office (HBO) (2021)
Кадр из фильма "Дюна". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Компания Warner Bros. отложила премьеру фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров, сообщает издание Deadline.
Ранее планировалась, что продолжение фантастической эпопеи режиссера Дени Вильнева выйдет на экраны 3 ноября.
По информации издания, помимо "Дюны 2" компания также перенесли сроки премьер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" и фэнтэзийного аниме "Властелин колец: Война рохирримов".
Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договорится об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную забастовку инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.