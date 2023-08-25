https://ria.ru/20230825/dugina-1892245145.html
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы - РИА Новости, 25.08.2023
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы
Уголовное дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направлено в суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:13
2023-08-25T16:13
2023-08-25T16:13
происшествия
россия
москва
одинцовский район
дарья дугина
гибдд мвд рф
фсб
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни и в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения. Не бесплатно.В итоге в мае того года Рыбин продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной за 3350 рублей. Последний отправил полученную информацию "неустановленным лицам", отмечается в релизе. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагатинский районный суд Москвы. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ. Генеральная прокуратура РФ также до сих пор не получила от Интерпола ответ, будет ли ведомство по запросу России инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк.
https://ria.ru/20230820/dugina-1891146842.html
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
россия
москва
одинцовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, гибдд мвд рф, фсб, интерпол
Происшествия, Россия, Москва, Одинцовский район, Дарья Дугина, ГИБДД МВД РФ, ФСБ, Интерпол
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы
ГП РФ: дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Уголовное дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направлено в суд, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури", - говорится в сообщении.
В Париже прошла акция в память о Дарье Дугиной
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни и в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения. Не бесплатно.
В итоге в мае того года Рыбин продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной за 3350 рублей. Последний отправил полученную информацию "неустановленным лицам", отмечается в релизе.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагатинский районный суд Москвы.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
. ФСБ
заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины
Наталья Вовк.
Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.
Генеральная прокуратура РФ также до сих пор не получила от Интерпола
ответ, будет ли ведомство по запросу России инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк.
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)