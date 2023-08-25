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Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы - РИА Новости, 25.08.2023
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16:13 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/dugina-1892245145.html
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы - РИА Новости, 25.08.2023
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы
Уголовное дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направлено в суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:13
2023-08-25T16:13
происшествия
россия
москва
одинцовский район
дарья дугина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни и в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения. Не бесплатно.В итоге в мае того года Рыбин продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной за 3350 рублей. Последний отправил полученную информацию "неустановленным лицам", отмечается в релизе. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагатинский районный суд Москвы. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ. Генеральная прокуратура РФ также до сих пор не получила от Интерпола ответ, будет ли ведомство по запросу России инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк.
https://ria.ru/20230820/dugina-1891146842.html
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происшествия, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, гибдд мвд рф, фсб, интерпол
Происшествия, Россия, Москва, Одинцовский район, Дарья Дугина, ГИБДД МВД РФ, ФСБ, Интерпол
Дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы

ГП РФ: дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной направили в суд Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури", - говорится в сообщении.
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В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни и в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения. Не бесплатно.
В итоге в мае того года Рыбин продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной за 3350 рублей. Последний отправил полученную информацию "неустановленным лицам", отмечается в релизе.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагатинский районный суд Москвы.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.
Генеральная прокуратура РФ также до сих пор не получила от Интерпола ответ, будет ли ведомство по запросу России инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)
20 августа, 01:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваОдинцовский районДарья ДугинаГИБДД МВД РФФСБИнтерпол
 
 
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