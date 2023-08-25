https://ria.ru/20230825/dtp-1892312660.html
В ДТП под Красноярском погибли три человека
В ДТП под Красноярском погибли три человека - РИА Новости, 25.08.2023
В ДТП под Красноярском погибли три человека
Три человека погибли, четыре пострадали в дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в красноярском крае, сообщает ГУ МВД региона. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:48
2023-08-25T19:48
2023-08-25T19:48
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Три человека погибли, четыре пострадали в дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в красноярском крае, сообщает ГУ МВД региона. По его данным, авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу вечером на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". "По предварительной информации, водитель "Тойоты" допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Сузуки". В результате аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их личности в настоящее время устанавливаются. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении. На месте ДТП организовано реверсивное движение, также на место ДТП выехали руководители краевого главка.
https://ria.ru/20230825/arest-1892268139.html
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происшествия
В ДТП под Красноярском погибли три человека
Под Красноярском в ДТП с участием трех автомобилей погибли 3 человека
КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости.
Три человека погибли, четыре пострадали в дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в красноярском крае, сообщает ГУ МВД
региона.
По его данным, авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу вечером на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь".
"По предварительной информации, водитель "Тойоты" допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Сузуки". В результате аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их личности в настоящее время устанавливаются. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.
На месте ДТП организовано реверсивное движение, также на место ДТП выехали руководители краевого главка.
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