https://ria.ru/20230825/dtp-1892312660.html

В ДТП под Красноярском погибли три человека

В ДТП под Красноярском погибли три человека - РИА Новости, 25.08.2023

В ДТП под Красноярском погибли три человека

Три человека погибли, четыре пострадали в дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в красноярском крае, сообщает ГУ МВД региона. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:48

2023-08-25T19:48

2023-08-25T19:48

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Три человека погибли, четыре пострадали в дорожной аварии на участке федеральной трассы "Сибирь" в красноярском крае, сообщает ГУ МВД региона. По его данным, авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу вечером на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". "По предварительной информации, водитель "Тойоты" допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Сузуки". В результате аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их личности в настоящее время устанавливаются. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении. На месте ДТП организовано реверсивное движение, также на место ДТП выехали руководители краевого главка.

https://ria.ru/20230825/arest-1892268139.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия