Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 25.08.2023 (обновлено: 15:04 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/dtp-1892219781.html
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд - РИА Новости, 25.08.2023
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд
Житель Кубани, который сбил играющего в мяч 13-летнего подростка на территории парковой зоны и уехал с места ДТП, предстанет перед судом, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:42
2023-08-25T15:04
происшествия
россия
усть-лабинск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Житель Кубани, который сбил играющего в мяч 13-летнего подростка на территории парковой зоны и уехал с места ДТП, предстанет перед судом, сообщили в региональном управлении СК РФ. По кадрам с камер видеонаблюдения, которые ранее опубликовала полиция, видно, что мальчики играли в парковой зоне. Когда один из подростков побежал за отскочившим мячом, на него вылетел мотоцикл и сбил. Подросток пролетел пару метров и упал на землю. Водитель не остановился и поехал дальше, не сбавляя скорость. По данным следствия, это произошло 25 июня вечером у озера Копытце города Усть-Лабинска. Пострадавший 13-летний подросток был госпитализирован, ему был причинён тяжкий вред здоровью. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженном с оставлением места его совершения (пункт "б" части 2 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он арестован, его мотоцикл изъят. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
усть-лабинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, усть-лабинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Усть-Лабинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд

СК: мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Житель Кубани, который сбил играющего в мяч 13-летнего подростка на территории парковой зоны и уехал с места ДТП, предстанет перед судом, сообщили в региональном управлении СК РФ.
По кадрам с камер видеонаблюдения, которые ранее опубликовала полиция, видно, что мальчики играли в парковой зоне. Когда один из подростков побежал за отскочившим мячом, на него вылетел мотоцикл и сбил. Подросток пролетел пару метров и упал на землю. Водитель не остановился и поехал дальше, не сбавляя скорость.
По данным следствия, это произошло 25 июня вечером у озера Копытце города Усть-Лабинска. Пострадавший 13-летний подросток был госпитализирован, ему был причинён тяжкий вред здоровью.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженном с оставлением места его совершения (пункт "б" части 2 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он арестован, его мотоцикл изъят. Уголовное дело направлено в суд.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияРоссияУсть-ЛабинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала