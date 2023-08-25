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Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд - РИА Новости, 25.08.2023
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд
Житель Кубани, который сбил играющего в мяч 13-летнего подростка на территории парковой зоны и уехал с места ДТП, предстанет перед судом, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:42
2023-08-25T14:42
2023-08-25T15:04
происшествия
россия
усть-лабинск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Житель Кубани, который сбил играющего в мяч 13-летнего подростка на территории парковой зоны и уехал с места ДТП, предстанет перед судом, сообщили в региональном управлении СК РФ. По кадрам с камер видеонаблюдения, которые ранее опубликовала полиция, видно, что мальчики играли в парковой зоне. Когда один из подростков побежал за отскочившим мячом, на него вылетел мотоцикл и сбил. Подросток пролетел пару метров и упал на землю. Водитель не остановился и поехал дальше, не сбавляя скорость. По данным следствия, это произошло 25 июня вечером у озера Копытце города Усть-Лабинска. Пострадавший 13-летний подросток был госпитализирован, ему был причинён тяжкий вред здоровью. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженном с оставлением места его совершения (пункт "б" части 2 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он арестован, его мотоцикл изъят. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, россия, усть-лабинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Усть-Лабинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд
СК: мотоциклиста, сбившего подростка в парке на Кубани, ждет суд