https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html

В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.08.2023

В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:51

2023-08-25T10:51

2023-08-25T12:21

происшествия

воронежская область

лиски

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ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону. Авария произошла в четверг вечером на улице Индустриальной города Лиски Воронежской области. "По предварительным данным, 23-летний местный житель, управляя Audi A4, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с "Газель Next", следовавшим по маршруту № 8, под управлением 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, в результате ДТП пассажиры маршрутки, 47-летний житель Москвы и 55-летняя местная жительница, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

воронежская область

лиски

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, лиски