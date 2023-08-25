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В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.08.2023
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10:51 25.08.2023 (обновлено: 12:21 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.08.2023
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:51
2023-08-25T12:21
происшествия
воронежская область
лиски
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ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону. Авария произошла в четверг вечером на улице Индустриальной города Лиски Воронежской области. "По предварительным данным, 23-летний местный житель, управляя Audi A4, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с "Газель Next", следовавшим по маршруту № 8, под управлением 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, в результате ДТП пассажиры маршрутки, 47-летний житель Москвы и 55-летняя местная жительница, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
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происшествия, воронежская область, лиски
Происшествия, Воронежская область, Лиски
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

В Лисках два человека пострадали в ДТП с иномаркой и маршруткой

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramДТП с участием иномарки и маршрутки в Воронежской области
ДТП с участием иномарки и маршрутки в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
ДТП с участием иномарки и маршрутки в Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону.
Авария произошла в четверг вечером на улице Индустриальной города Лиски Воронежской области.
«
"По предварительным данным, 23-летний местный житель, управляя Audi A4, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с "Газель Next", следовавшим по маршруту № 8, под управлением 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, в результате ДТП пассажиры маршрутки, 47-летний житель Москвы и 55-летняя местная жительница, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
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ПроисшествияВоронежская областьЛиски
 
 
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