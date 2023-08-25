https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.08.2023
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:51
2023-08-25T10:51
2023-08-25T12:21
происшествия
воронежская область
лиски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892155586_0:66:1130:702_1920x0_80_0_0_64641c9496c8bf3247da7190663f0f6d.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки с маршруткой в Воронежской области, сообщило в пятницу главное управление МВД РФ по региону. Авария произошла в четверг вечером на улице Индустриальной города Лиски Воронежской области. "По предварительным данным, 23-летний местный житель, управляя Audi A4, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с "Газель Next", следовавшим по маршруту № 8, под управлением 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, в результате ДТП пассажиры маршрутки, 47-летний житель Москвы и 55-летняя местная жительница, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
воронежская область
лиски
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892155586_134:0:1130:747_1920x0_80_0_0_ca1b457b49bc2514ae57807d85a9f8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, лиски
Происшествия, Воронежская область, Лиски
В Воронежской области иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
В Лисках два человека пострадали в ДТП с иномаркой и маршруткой