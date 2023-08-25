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Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию
Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:34
2023-08-25T13:34
2023-08-25T13:34
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы в будущем исключить такую террористическую угрозу... Нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", - сказал Песков.
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дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию
Песков призвал продолжать СВО для исключения террористической угрозы атак дронов