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Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/drony-1892199320.html
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию
Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:34
2023-08-25T13:34
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы в будущем исключить такую террористическую угрозу... Нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230822/drony-1891522216.html
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дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию

Песков призвал продолжать СВО для исключения террористической угрозы атак дронов

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы в будущем исключить такую террористическую угрозу... Нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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