https://ria.ru/20230825/drony-1892199320.html

Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию

Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию - РИА Новости, 25.08.2023

Песков призвал продолжать СВО для исключения угрозы атак дронов на Россию

Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:34

2023-08-25T13:34

2023-08-25T13:34

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальная военная операция проводится в том числе для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы в будущем исключить такую террористическую угрозу... Нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230822/drony-1891522216.html

украина

россия

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2023

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дмитрий песков, украина, россия