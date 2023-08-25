https://ria.ru/20230825/donetsk-1892182393.html
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2023
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:37
2023-08-25T12:37
2023-08-25T12:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина