https://ria.ru/20230825/donetsk-1892182393.html

Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2023

Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:37

2023-08-25T12:37

2023-08-25T12:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html

донецк

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)