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Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 25.08.2023 (обновлено: 12:39 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/donetsk-1892182393.html
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.08.2023
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:37
2023-08-25T12:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html
донецк
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Женщина погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками на западе Донецка погибла женщина, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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