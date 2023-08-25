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Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей - РИА Новости, 25.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:26 25.08.2023 (обновлено: 18:03 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/dollar-1892271089.html
Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей
Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей - РИА Новости, 25.08.2023
Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей
Рубль немного усилил снижение и доллар поднялся до 95 рублей ровно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:26
2023-08-25T18:03
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рубль немного усилил снижение и доллар поднялся до 95 рублей ровно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 12 копеек, до 94,99 рубля, евро – на 15 копеек, до 102,80 рубля, юаня – рос на 5 копеек, до 13,02 рубля. Минутами ранее доллар поднимался до 95 рублей ровно – впервые с 17 августа.
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экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар
Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей

Мосбиржа: доллар поднялся до 95 рублей ровно впервые за неделю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рубль немного усилил снижение и доллар поднялся до 95 рублей ровно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 12 копеек, до 94,99 рубля, евро – на 15 копеек, до 102,80 рубля, юаня – рос на 5 копеек, до 13,02 рубля.
Минутами ранее доллар поднимался до 95 рублей ровно – впервые с 17 августа.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДоллар
 
 
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