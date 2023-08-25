https://ria.ru/20230825/dollar-1892271089.html

Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей

Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей - РИА Новости, 25.08.2023

Доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей

Рубль немного усилил снижение и доллар поднялся до 95 рублей ровно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:26

2023-08-25T17:26

2023-08-25T18:03

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рубль немного усилил снижение и доллар поднялся до 95 рублей ровно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 12 копеек, до 94,99 рубля, евро – на 15 копеек, до 102,80 рубля, юаня – рос на 5 копеек, до 13,02 рубля. Минутами ранее доллар поднимался до 95 рублей ровно – впервые с 17 августа.

https://ria.ru/20230821/dollar-1891212025.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, московская биржа, доллар