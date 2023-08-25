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В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело

В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.08.2023

В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело

Дело о покушении на убийство возбуждено в Ивановской области после попытки поджога двухэтажного дома в Кинешме, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:38

2023-08-25T13:38

2023-08-25T13:38

ивановская область

россия

кинешма

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено в Ивановской области после попытки поджога двухэтажного дома в Кинешме, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как информировало в пятницу региональное УМВД, попытка поджога двухэтажного жилого дома была зарегистрирована в ночь на 24 августа. Никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он успел покинуть территорию области, но ивановские оперативники сумели установить его местонахождение и задержали при содействии коллег из Чувашии. "Следственным отделом по городу Кинешма СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - сообщает СУСК в своем телеграм-канале. По версии следствия, мужчина ночью проник в подъезд, облил деревянные площадку второго этажа, лестницу и перекрытия большим количеством легковоспламеняющейся жидкости и поджег. Затем он скрылся, но преступление не было доведено до конца, поскольку пламя погасло самостоятельно. В причастности к совершению преступления заподозрили уроженца Заволжска 1964 года рождения, который зарегистрирован "в другом регионе страны". "Фигурант 23 августа прибыл в Кинешму и направился в вышеуказанный дом, так как проживал там до 2016 года и имел конфликты с жильцами", - уточняет СУСК. Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в Ивановскую область для проведения следственных действий.

https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html

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россия

кинешма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ивановская область, россия, кинешма, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)