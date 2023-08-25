https://ria.ru/20230825/delo-1892200449.html
В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело
В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.08.2023
В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело
Дело о покушении на убийство возбуждено в Ивановской области после попытки поджога двухэтажного дома в Кинешме, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:38
2023-08-25T13:38
2023-08-25T13:38
ивановская область
россия
кинешма
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено в Ивановской области после попытки поджога двухэтажного дома в Кинешме, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как информировало в пятницу региональное УМВД, попытка поджога двухэтажного жилого дома была зарегистрирована в ночь на 24 августа. Никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он успел покинуть территорию области, но ивановские оперативники сумели установить его местонахождение и задержали при содействии коллег из Чувашии. "Следственным отделом по городу Кинешма СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - сообщает СУСК в своем телеграм-канале. По версии следствия, мужчина ночью проник в подъезд, облил деревянные площадку второго этажа, лестницу и перекрытия большим количеством легковоспламеняющейся жидкости и поджег. Затем он скрылся, но преступление не было доведено до конца, поскольку пламя погасло самостоятельно. В причастности к совершению преступления заподозрили уроженца Заволжска 1964 года рождения, который зарегистрирован "в другом регионе страны". "Фигурант 23 августа прибыл в Кинешму и направился в вышеуказанный дом, так как проживал там до 2016 года и имел конфликты с жильцами", - уточняет СУСК. Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в Ивановскую область для проведения следственных действий.
https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, кинешма, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Ивановская область, Россия, Кинешма, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кинешме после попытки поджога жилого дома возбудили уголовное дело
В Ивановской области возбудили дело после попытки поджога жилого дома в Кинешме
РЯЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости.
Дело о покушении на убийство возбуждено в Ивановской области после попытки поджога двухэтажного дома в Кинешме, сообщило региональное следственное управление
СК РФ.
Как информировало в пятницу региональное УМВД, попытка поджога двухэтажного жилого дома была зарегистрирована в ночь на 24 августа. Никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он успел покинуть территорию области, но ивановские оперативники сумели установить его местонахождение и задержали при содействии коллег из Чувашии.
"Следственным отделом по городу Кинешма СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - сообщает СУСК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, мужчина ночью проник в подъезд, облил деревянные площадку второго этажа, лестницу и перекрытия большим количеством легковоспламеняющейся жидкости и поджег. Затем он скрылся, но преступление не было доведено до конца, поскольку пламя погасло самостоятельно.
В причастности к совершению преступления заподозрили уроженца Заволжска 1964 года рождения, который зарегистрирован "в другом регионе страны".
"Фигурант 23 августа прибыл в Кинешму и направился в вышеуказанный дом, так как проживал там до 2016 года и имел конфликты с жильцами", - уточняет СУСК.
Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в Ивановскую область для проведения следственных действий.
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