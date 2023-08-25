https://ria.ru/20230825/delo-1892198822.html
Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского
Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского - РИА Новости, 25.08.2023
Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского
Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Алексея Кортнева об оскорблении полицейского, сообщило управление судебного департамента по... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:33
2023-08-25T13:33
2023-08-25T16:55
новосибирск
новосибирская область
алексей кортнев
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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Алексея Кортнева об оскорблении полицейского, сообщило управление судебного департамента по региону во "ВКонтакте"."Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района Новосибирска от 01.08.2023 прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А.А.", — говорится в заявлении.Уточняется, что музыканту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.По данным ведомства, вечером 15 февраля силовики прибыли для эвакуации людей из кафе в новосибирском Академгородке. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, публично оскорбил капитана полиции, показав ему "жест в виде среднего пальца правой руки". Отмечается, что артист впоследствии извинился и возместил пострадавшему моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей. Помимо этого он пожертвовал десять тысяч рублей народному фронту помощи "Все для победы".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирск, новосибирская область, алексей кортнев, происшествия
Новосибирск, Новосибирская область, Алексей Кортнев, Происшествия
Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского
Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело музыканта Кортнева
НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости.
Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Алексея Кортнева об оскорблении полицейского, сообщило управление судебного департамента по региону во "ВКонтакте".
«
"Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района Новосибирска от 01.08.2023 прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А.А.", — говорится в заявлении.
Уточняется, что музыканту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
По данным ведомства, вечером 15 февраля силовики прибыли для эвакуации людей из кафе в новосибирском Академгородке. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, публично оскорбил капитана полиции, показав ему "жест в виде среднего пальца правой руки".
Отмечается, что артист впоследствии извинился и возместил пострадавшему моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей. Помимо этого он пожертвовал десять тысяч рублей народному фронту помощи "Все для победы".
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