https://ria.ru/20230825/delo-1892198822.html

Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского

Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского - РИА Новости, 25.08.2023

Суд закрыл дело Кортнева об оскорблении полицейского

Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Алексея Кортнева об оскорблении полицейского, сообщило управление судебного департамента по... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:33

2023-08-25T13:33

2023-08-25T16:55

новосибирск

новосибирская область

алексей кортнев

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 25 авг — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Алексея Кортнева об оскорблении полицейского, сообщило управление судебного департамента по региону во "ВКонтакте"."Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района Новосибирска от 01.08.2023 прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А.А.", — говорится в заявлении.Уточняется, что музыканту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.По данным ведомства, вечером 15 февраля силовики прибыли для эвакуации людей из кафе в новосибирском Академгородке. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, публично оскорбил капитана полиции, показав ему "жест в виде среднего пальца правой руки". Отмечается, что артист впоследствии извинился и возместил пострадавшему моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей. Помимо этого он пожертвовал десять тысяч рублей народному фронту помощи "Все для победы".

https://ria.ru/20230804/kubikov-1888234128.html

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Екатерина Зайцева

новосибирск, новосибирская область, алексей кортнев, происшествия