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В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира - РИА Новости, 25.08.2023
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09:01 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/deboshir-1892137859.html
В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира
В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира - РИА Новости, 25.08.2023
В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира
Авиалайнер, который следовал по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:01
2023-08-25T09:01
происшествия
красноярск
ирина волк
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Авиалайнер, который следовал по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения пьяного пассажира, сообщает МВД России. Предварительно установлено, что 31-летний житель Амурской области после взлета начал распивать принесенный с собой алкоголь. При этом он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и пассажиров. На замечания и требования прекратить дебош мужчина не реагировал. Тогда представитель компании-перевозчика отказал ему в дальнейшем перелете. "В дежурную часть Сибирского ЛУ МВД России поступило сообщение, что авиалайнер, который следует по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - говорится в Telegram-канале "МВД Медиа". Полицейские доставили пассажира в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. "В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20230626/aviadeboshir-1880464225.html
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происшествия, красноярск, ирина волк, благовещенск
Происшествия, Красноярск, Ирина Волк, Благовещенск
В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира

Самолет Москва — Благовещенск вынужденно сел в Красноярске из-за дебошира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Авиалайнер, который следовал по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения пьяного пассажира, сообщает МВД России.
Предварительно установлено, что 31-летний житель Амурской области после взлета начал распивать принесенный с собой алкоголь. При этом он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и пассажиров. На замечания и требования прекратить дебош мужчина не реагировал. Тогда представитель компании-перевозчика отказал ему в дальнейшем перелете.
"В дежурную часть Сибирского ЛУ МВД России поступило сообщение, что авиалайнер, который следует по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - говорится в Telegram-канале "МВД Медиа".
Полицейские доставили пассажира в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
"В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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ПроисшествияКрасноярскИрина ВолкБлаговещенск
 
 
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