В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира
Самолет Москва — Благовещенск вынужденно сел в Красноярске из-за дебошира
Полиция. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Авиалайнер, который следовал по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения пьяного пассажира, сообщает МВД России.
Предварительно установлено, что 31-летний житель Амурской области после взлета начал распивать принесенный с собой алкоголь. При этом он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и пассажиров. На замечания и требования прекратить дебош мужчина не реагировал. Тогда представитель компании-перевозчика отказал ему в дальнейшем перелете.
"В дежурную часть Сибирского ЛУ МВД России поступило сообщение, что авиалайнер, который следует по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - говорится в Telegram-канале "МВД Медиа".
Полицейские доставили пассажира в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
"В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.