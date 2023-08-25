https://ria.ru/20230825/deboshir-1892137859.html

В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира

В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира - РИА Новости, 25.08.2023

В Красноярске вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира

Авиалайнер, который следовал по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:01

2023-08-25T09:01

2023-08-25T09:01

происшествия

красноярск

ирина волк

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Авиалайнер, который следовал по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярска из-за неадекватного поведения пьяного пассажира, сообщает МВД России. Предварительно установлено, что 31-летний житель Амурской области после взлета начал распивать принесенный с собой алкоголь. При этом он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и пассажиров. На замечания и требования прекратить дебош мужчина не реагировал. Тогда представитель компании-перевозчика отказал ему в дальнейшем перелете. "В дежурную часть Сибирского ЛУ МВД России поступило сообщение, что авиалайнер, который следует по маршруту Москва-Благовещенск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - говорится в Telegram-канале "МВД Медиа". Полицейские доставили пассажира в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. "В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20230626/aviadeboshir-1880464225.html

красноярск

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск, ирина волк, благовещенск