https://ria.ru/20230825/briks-1892185338.html
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам - РИА Новости, 25.08.2023
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам
Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:47
2023-08-25T12:47
2023-08-25T12:48
брикс
сергей рябков
йоханнесбург
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в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Продолжаются консультации относительно формирования в рамках БРИКС эффективных, независимых от Запада платежных инструментов, а также безопасной платформы для многосторонних трансграничных расчетов", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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брикс, сергей рябков, йоханнесбург, экономика, в мире
БРИКС, Сергей Рябков, Йоханнесбург, Экономика, В мире
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам
Рябков: в БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам