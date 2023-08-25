https://ria.ru/20230825/briks-1892185338.html

Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам

Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам - РИА Новости, 25.08.2023

Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам

Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:47

2023-08-25T12:47

2023-08-25T12:48

брикс

сергей рябков

йоханнесбург

экономика

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Продолжаются консультации относительно формирования в рамках БРИКС эффективных, независимых от Запада платежных инструментов, а также безопасной платформы для многосторонних трансграничных расчетов", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230824/briks-1892045508.html

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брикс, сергей рябков, йоханнесбург, экономика, в мире