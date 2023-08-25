Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 25.08.2023 (обновлено: 12:48 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892185338.html
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам - РИА Новости, 25.08.2023
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам
Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:47
2023-08-25T12:48
брикс
сергей рябков
йоханнесбург
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_07b3902765dd117b8e1ce02baad62585.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Продолжаются консультации относительно формирования в рамках БРИКС эффективных, независимых от Запада платежных инструментов, а также безопасной платформы для многосторонних трансграничных расчетов", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230824/briks-1892045508.html
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892183359_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_4ae22ba41a4cb7f6df6771d41797dc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, сергей рябков, йоханнесбург, экономика, в мире
БРИКС, Сергей Рябков, Йоханнесбург, Экономика, В мире
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам

Рябков: в БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Страны БРИКС продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Продолжаются консультации относительно формирования в рамках БРИКС эффективных, независимых от Запада платежных инструментов, а также безопасной платформы для многосторонних трансграничных расчетов", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Мировые СМИ оценили итоги саммита БРИКС в ЮАР
24 августа, 17:23
 
БРИКССергей РябковЙоханнесбургЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала