https://ria.ru/20230825/briks-1892174764.html

МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС

МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023

МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС

Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения, и если западная страна захочет к нему присоединиться, от... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:13

2023-08-25T12:13

2023-08-25T12:54

в мире

брикс

сергей рябков

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения, и если западная страна захочет к нему присоединиться, от такой политики придется отказаться, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге."Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения", — сказал дипломат, который также занимает должность представителя (шерпы) России в организации.Рябков добавил, что все приглашенные государства соответствуют озвученному им критерию.Ранее сообщалось, что всего в БРИКС намерены вступить 23 государства.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брикс, сергей рябков