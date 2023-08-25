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МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
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12:13 25.08.2023 (обновлено: 12:54 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892174764.html
МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС
МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС
Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения, и если западная страна захочет к нему присоединиться, от... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:13
2023-08-25T12:54
в мире
брикс
сергей рябков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения, и если западная страна захочет к нему присоединиться, от такой политики придется отказаться, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге.&quot;Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения&quot;, — сказал дипломат, который также занимает должность представителя (шерпы) России в организации.Рябков добавил, что все приглашенные государства соответствуют озвученному им критерию.Ранее сообщалось, что всего в БРИКС намерены вступить 23 государства.
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в мире, брикс, сергей рябков
В мире, БРИКС, Сергей Рябков
МИД назвал условие для вступления западных стран в БРИКС

Рябков: для приема в БРИКС странам Запада надо отказаться от политики санкций

© AP Photo / Gianluigi GuerciaСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Gianluigi Guercia
Саммит БРИКС в ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения, и если западная страна захочет к нему присоединиться, от такой политики придется отказаться, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге.
«

"Один из важнейших параметров и критериев в этой сфере касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения", — сказал дипломат, который также занимает должность представителя (шерпы) России в организации.

Аббревиатура БРИКС образована из первых букв названий входящих стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa).

По итогам саммита в Йоханнесбурге официальное приглашение присоединиться к экономическому блоку получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Их полноценное членство начнется 1 января 2024 года.

Рябков добавил, что все приглашенные государства соответствуют озвученному им критерию.
Ранее сообщалось, что всего в БРИКС намерены вступить 23 государства.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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