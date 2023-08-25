https://ria.ru/20230825/briks-1892174065.html
Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России
Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России - РИА Новости, 25.08.2023
Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России
Новый банк развития БРИКС не отказывается от финансирования проектов России, были сложности из-за линии Запада, сообщил замглавы МИД РФ, шерпа РФ в БРИКС Сергей РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:11
2023-08-25T12:11
2023-08-25T12:14
экономика
брикс
россия
сергей рябков
в мире
новый банк развития
дилма русеф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС не отказывается от финансирования проектов России, были сложности из-за линии Запада, сообщил замглавы МИД РФ, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков."Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло: возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Рябков добавил, что "с приходом к руководству Нового банка развития Дилмы Русеф, бывшего президента Федеративной республики Бразилия, мы видим стремление менеджмента этого финансового объединения найти креативные пути решения этой проблемы".
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экономика, брикс, россия, сергей рябков, в мире, новый банк развития, дилма русеф
Экономика, БРИКС, Россия, Сергей Рябков, В мире, Новый банк развития, Дилма Русеф
Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России
Рябков: у банка БРИКС возникли трудности с проектами в России из-за линии Запада