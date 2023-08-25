https://ria.ru/20230825/briks-1892174065.html

Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России

Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России - РИА Новости, 25.08.2023

Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России

Новый банк развития БРИКС не отказывается от финансирования проектов России, были сложности из-за линии Запада, сообщил замглавы МИД РФ, шерпа РФ в БРИКС Сергей РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:11

2023-08-25T12:11

2023-08-25T12:14

экономика

брикс

россия

сергей рябков

в мире

новый банк развития

дилма русеф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС не отказывается от финансирования проектов России, были сложности из-за линии Запада, сообщил замглавы МИД РФ, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков."Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло: возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Рябков добавил, что "с приходом к руководству Нового банка развития Дилмы Русеф, бывшего президента Федеративной республики Бразилия, мы видим стремление менеджмента этого финансового объединения найти креативные пути решения этой проблемы".

https://ria.ru/20230822/briks-1891442175.html

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экономика, брикс, россия, сергей рябков, в мире, новый банк развития, дилма русеф