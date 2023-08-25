https://ria.ru/20230825/briks-1892120798.html

Эксперт отметил укрепление БРИКС на фоне структурного кризиса в США и ЕС

Эксперт отметил укрепление БРИКС на фоне структурного кризиса в США и ЕС - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперт отметил укрепление БРИКС на фоне структурного кризиса в США и ЕС

Вступление Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии, ОАЭ и Ирана в группу стран БРИКС демонстрирует укрепление этого блока на фоне структурного кризиса, с... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:28

2023-08-25T04:28

2023-08-25T04:28

венесуэла

аргентина

саудовская аравия

сирил рамафоса

николас мадуро

брикс

в мире

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КАРАКАС, 25 авг - РИА Новости. Вступление Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии, ОАЭ и Ирана в группу стран БРИКС демонстрирует укрепление этого блока на фоне структурного кризиса, с которым столкнулись США и Европа, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хакобо Торрес. "Это укрепление БРИКС, это ключевой момент в построении новой нормальной жизни в мире на фоне структурного кризиса, который сегодня переживает мировой капитализм во главе с США и их европейскими союзниками, это жизнеспособная альтернатива для народов мира", — сказал Торрес, член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV. В ходе саммита группы БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС . Он сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется 1 января 2024 года. По мнению собеседника агентства, включение Аргентины в состав объединения усилит интеграцию Латинской Америки и стран региона, пострадавших от санкций. "Это поможет нам, в частности, таким странам, как Никарагуа, Куба и Венесуэла, которые уже несколько лет подвергаются жестокой блокаде, будет важным элементом в том числе для прорыва этой блокады (...) Это обеспечит, как сказал президент (Бразилии Луис Инасиу) Лула да Силва, возможность усиления латиноамериканской интеграции", – добавил Торрес. Другим важным следствием расширения БРИКС Торрес назвал возможность положить конец гегемонии доллара: "Это позволит нам выйти из-под дурного влияния, которое доллар оказывал в последние годы, и заменить его более стабильной валютой, чтобы мы все получили экономическую стабильность в наших странах". Потенциальное создание общей валюты БРИКС, как заявил депутат, позволит обеспечить экономическое равенство и новый этап гармоничных международных экономических отношений. В обращении к участникам диалога в расширенном формате БРИКС+ на саммите организации президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал глобальный процесс дедолларизации для преодоления барьеров, налагаемых санкциями, и вновь подтвердил заинтересованность страны во вступлении в БРИКС. По его словам, Венесуэла как страна с наибольшими в мире нефтяными ресурсами могла бы внести свой вклад в эту мировую интеграционную модель. Кроме того, Венесуэла обладает большим запасом других полезных ископаемых. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение. С расширением страны-участницы экономического блока будут представлять около 46% мирового населения и 37% мирового ВВП.

https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892113298.html

венесуэла

аргентина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, аргентина, саудовская аравия, сирил рамафоса, николас мадуро, брикс, в мире