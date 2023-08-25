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Япония призвала США обеспечить безопасность их БПЛА
Япония призвала США обеспечить безопасность их БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
Япония призвала США обеспечить безопасность их БПЛА
Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада призвал США "предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности" разведывательно-ударных... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:53
2023-08-25T06:53
2023-08-25T06:53
япония
кагосима (префектура)
сша
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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада призвал США "предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности" разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper после того, как один из подобных БПЛА выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе сил самообороны Японии. "Мы призываем США предпринять все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность своих летательных аппаратов. Чрезвычайно важно не создавать поводов для беспокойства у местного населения", - подчеркнул японский министр в ходе пресс-конференции. Инцидент с американским беспилотником произошел утром 22 августа на воздушной базе морских сил самообороны Японии Каноя. После посадки БПЛА выкатился за пределы ВВП. В результате инцидента пострадавших не было, но руководству базы пришлось закрыть полосу на три часа. О причинах инцидента пока не сообщалось. С ноября прошлого года на базе Каноя в префектуре Кагосима на острове Кюсю базируются восемь американских беспилотников MQ-9 Reaper. Их размещение, как отмечали японские СМИ, направлено на усиление возможностей разведки на фоне активизации действий Китая в районе островов Нансэй.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890953006.html
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япония, кагосима (префектура), сша, в мире
Япония, Кагосима (префектура), США, В мире
Япония призвала США обеспечить безопасность их БПЛА
Япония призвала США повысить безопасность БПЛА после инцидента на базе