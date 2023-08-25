https://ria.ru/20230825/bpla-1892128244.html
Директор колледжа назвал сроки подготовки специалистов по управлению БПЛА
Директор колледжа назвал сроки подготовки специалистов по управлению БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
Директор колледжа назвал сроки подготовки специалистов по управлению БПЛА
Обучение эксплуатации беспилотников для выпускников девятых классов длится три года 10 месяцев, а для тех, кто окончил 11 классов – на год меньше, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:25
2023-08-25T06:25
2023-08-25T06:25
россия
дмитрий ковалев
сергей кравцов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обучение эксплуатации беспилотников для выпускников девятых классов длится три года 10 месяцев, а для тех, кто окончил 11 классов – на год меньше, сообщил РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев. "Если мы говорим о сроках обучения, то для девятого класса – это три года 10 месяцев, для 11 класса – два года 10 месяцев. Те, кто окончил 11 классов, уже не проходят общеобразовательные дисциплины, а ребята после девятого класса их проходят, поэтому срок обучения разный", - рассказал он. По словам директора, в ходе обучения по этой специальности ребята овладевают очень широким спектром знаний и навыков, в том числе в сфере программирования и информационной безопасности, например, для защиты дронов от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Кроме этого, нужно знать определенные основы работы на удаленном доступе и использование искусственного интеллекта", - добавил руководитель колледжа. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
https://ria.ru/20230825/kolledzh-1892121114.html
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россия, дмитрий ковалев, сергей кравцов
Россия, Дмитрий Ковалев, Сергей Кравцов
Директор колледжа назвал сроки подготовки специалистов по управлению БПЛА
Директор КАИТ 20 Ковалев: обучение операторов БПЛА длится до четырех лет
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обучение эксплуатации беспилотников для выпускников девятых классов длится три года 10 месяцев, а для тех, кто окончил 11 классов – на год меньше, сообщил РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев.
«
"Если мы говорим о сроках обучения, то для девятого класса – это три года 10 месяцев, для 11 класса – два года 10 месяцев. Те, кто окончил 11 классов, уже не проходят общеобразовательные дисциплины, а ребята после девятого класса их проходят, поэтому срок обучения разный", - рассказал он.
По словам директора, в ходе обучения по этой специальности ребята овладевают очень широким спектром знаний и навыков, в том числе в сфере программирования и информационной безопасности, например, для защиты дронов от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Кроме этого, нужно знать определенные основы работы на удаленном доступе и использование искусственного интеллекта", - добавил руководитель колледжа.
Правительство России
в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов
сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА