https://ria.ru/20230825/bilayn-1892249975.html

Beeline cloud и ГК "Астра" будут развивать облачные решения на ИТ-рынке

Beeline cloud и ГК "Астра" будут развивать облачные решения на ИТ-рынке - РИА Новости, 25.08.2023

Beeline cloud и ГК "Астра" будут развивать облачные решения на ИТ-рынке

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и ведущий разработчик отечественного системного и инфраструктурного ПО ГК... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:47

2023-08-25T16:47

2023-08-25T16:47

технологии

россия

билайн

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и ведущий разработчик отечественного системного и инфраструктурного ПО ГК "Астра" стали стратегическими партнерами. Соглашение носит долгосрочный характер, отвечая бизнес-задачам развития сервисов обеих компаний и увеличению доли отечественных программных решений на рынке облачных услуг.Компании договорились о совместном развитии комплексов популярных сервисов, которые будут представлены среди облачных возможностей beeline cloud. ГК "Астра" предоставит собственные ИТ-продукты, а beeline cloud - технологическую платформу по схеме IaaS (инфраструктура как сервис). Клиенты beeline cloud получат программный стек (набор продуктов) ГК "Астра" с оплатой по сервисной модели из облака: операционную систему, средства виртуализации, виртуальные рабочие места, систему резервного копирования и различные PaaS-сервисы (платформа как услуга).beeline cloud станет первой площадкой среди отечественных провайдеров, на которой будет представлена большая часть экосистемных продуктов ГК "Астра". В данный момент проходит финальный этап пилотного проекта, программный стек разработчика станет доступен клиентам beeline cloud в ближайшее время."beeline cloud продолжает расширять портфель отечественных продуктов, доступных в нашем облаке. ГК "Астра" является ведущим в стране разработчиком ПО, в том числе защищенной операционной системы и платформы виртуализации. Astra Linux – это простая в использовании, понятная и удобная платформа с широким современным функционалом, которая соответствует самым жестким требованиям в части инфобезопасности. Наша задача – дать клиентам качественный российский продукт, который будет полезен не только в рамках импортозамещающих проектов, но и предоставит ряд других значимых преимуществ. К ним относятся уменьшение расходов на ИТ-инфраструктуру, возможность ее оперативного масштабирования и широкий выбор востребованных сервисов, совместимых с технологиями разработчика", – прокомментировал директор по продуктам beeline cloud Александр Михалюк."Пользователям российских облачных сервисов нужны качественные, надежные и безопасные отечественные программные продукты, отвечающие самым современным требованиям, и мы готовы их предоставить. С помощью нашего ПО клиенты облачного провайдера получат готовую к работе ИТ-инфраструктуру, включающую виртуальные серверы и рабочие места, систему резервного копирования и другие необходимые инструменты. Все элементы облачной ИТ-инфраструктуры масштабируются и настраиваются за считанные минуты, а затраты сводятся лишь к оплате услуг по сервисной модели", – заявил директор департамента по работе с партнерами ГК "Астра" Антон Рудевский.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pUkKdpnwPf

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн