https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html

Силы ПВО и РЭБ уничтожили 42 украинских беспилотника, атаковавших Россию

Силы ПВО и РЭБ уничтожили 42 украинских беспилотника, атаковавших Россию - РИА Новости, 25.08.2023

Силы ПВО и РЭБ уничтожили 42 украинских беспилотника, атаковавших Россию

Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 9 сбила ПВО, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:06

2023-08-25T05:06

2023-08-25T08:05

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 9 сбила ПВО, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что "в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели".Ранее в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Кроме того, ночью в небе над Калужской областью сбили украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200, также обошлось без пострадавших и разрушений.

https://ria.ru/20230825/raketa-1892118077.html

россия

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россия, безопасность, республика крым