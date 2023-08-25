https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892203817.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:46
2023-08-25T13:46
2023-08-25T14:20
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
белгородская область
украина
калужская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцать пятого августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников по российским регионам. Ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 42 дрона, пытавшихся атаковать Крым. Российские военные также сбили в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Днем в регионе перехватили еще один БПЛА противника.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.В минувшую среду ВСУ безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Российские военные перехватили его, обошлось без пострадавших и разрушений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: в Белгородской области сбили украинский беспилотник