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В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 25.08.2023 (обновлено: 14:20 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892203817.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:46
2023-08-25T14:20
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
белгородская область
украина
калужская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцать пятого августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников по российским регионам. Ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 42 дрона, пытавшихся атаковать Крым. Российские военные также сбили в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Днем в регионе перехватили еще один БПЛА противника.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.В минувшую среду ВСУ безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Российские военные перехватили его, обошлось без пострадавших и разрушений.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, белгородская область, украина, калужская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Украина, Калужская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: в Белгородской области сбили украинский беспилотник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Двадцать пятого августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников по российским регионам. Ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 42 дрона, пытавшихся атаковать Крым. Российские военные также сбили в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Днем в регионе перехватили еще один БПЛА противника.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
В минувшую среду ВСУ безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Российские военные перехватили его, обошлось без пострадавших и разрушений.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБелгородская областьУкраинаКалужская областьВооруженные силы Украины
 
 
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