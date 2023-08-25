https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892203817.html

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:46

2023-08-25T13:46

2023-08-25T14:20

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

белгородская область

украина

калужская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцать пятого августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников по российским регионам. Ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 42 дрона, пытавшихся атаковать Крым. Российские военные также сбили в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Днем в регионе перехватили еще один БПЛА противника.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.В минувшую среду ВСУ безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Российские военные перехватили его, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, белгородская область, украина, калужская область, вооруженные силы украины