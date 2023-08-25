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В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 25.08.2023 (обновлено: 13:27 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892184909.html
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:46
2023-08-25T13:27
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
россия
вооруженные силы украины
жуковский район
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории Бабынинского района в 11 часов 57 минут силами ПВО был уничтожен БПЛА", — заявил глава региона.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Позднее в Минобороны подтвердили, что военные перехватили в Бабынинском районе региона украинский дрон самолетного типа.Минувшей ночью в небе над Калужской областью силы ПВО сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200, обошлось без жертв.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской области.Днем ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html
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калужская область
россия
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калужская область, владислав шапша, россия, вооруженные силы украины, жуковский район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Вооруженные силы Украины, Жуковский район
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Шапша: силы ПВО уничтожили украинский дрон в Калужской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
«
"На территории Бабынинского района в 11 часов 57 минут силами ПВО был уничтожен БПЛА", — заявил глава региона.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Позднее в Минобороны подтвердили, что военные перехватили в Бабынинском районе региона украинский дрон самолетного типа.
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Минувшей ночью в небе над Калужской областью силы ПВО сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200, обошлось без жертв.

Налеты беспилотников

ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской области.
Днем ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаРоссияВооруженные силы УкраиныЖуковский район
 
 
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