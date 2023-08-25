https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892184909.html

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

2023-08-25T13:27

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

россия

вооруженные силы украины

жуковский район

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории Бабынинского района в 11 часов 57 минут силами ПВО был уничтожен БПЛА", — заявил глава региона.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Позднее в Минобороны подтвердили, что военные перехватили в Бабынинском районе региона украинский дрон самолетного типа.Минувшей ночью в небе над Калужской областью силы ПВО сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200, обошлось без жертв.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской области.Днем ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.

https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html

калужская область

россия

жуковский район

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калужская область, владислав шапша, россия, вооруженные силы украины, жуковский район