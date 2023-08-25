https://ria.ru/20230825/bespilotnik-1892184909.html
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2023
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:46
2023-08-25T12:46
2023-08-25T13:27
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
россия
вооруженные силы украины
жуковский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892186129_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_67ebb6d5cc402ac9d8a2aee9c5497c80.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На территории Бабынинского района в 11 часов 57 минут силами ПВО был уничтожен БПЛА", — заявил глава региона.Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Позднее в Минобороны подтвердили, что военные перехватили в Бабынинском районе региона украинский дрон самолетного типа.Минувшей ночью в небе над Калужской областью силы ПВО сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200, обошлось без жертв.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской области.Днем ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html
калужская область
россия
жуковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892186129_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54dcbade2c91afc6cbbd619bb2ae37d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, россия, вооруженные силы украины, жуковский район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Вооруженные силы Украины, Жуковский район
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Шапша: силы ПВО уничтожили украинский дрон в Калужской области