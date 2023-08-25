https://ria.ru/20230825/berbok-1892122541.html
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок - РИА Новости, 25.08.2023
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Читатели издания Die Welt иронично отреагировали на признание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о санкциях против России. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:14
2023-08-25T05:14
2023-08-25T05:14
в мире
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германия
украина
анналена бербок
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Читатели издания Die Welt иронично отреагировали на признание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о санкциях против России.Ранее министр заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована влиянием санкций на российскую экономику, высказав утверждение, что "логика демократий не работает в автократиях". Позднее глава парламентской фракции партии "Зеленых" Катарина Дрёге сообщила, что Бербок имела в виду не разочарование из-за политики санкций, а то, что они не возымели быстрого экономического эффекта.Публикация издания, посвященная высказываниям министра, вызвала активный отклик читателей в комментариях."Высокопарные слова. Не она ли, полностью игнорируя свои возможности и сколько-нибудь разумно реалистичную внешнеполитическую перспективу, хотела "разрушить экономику России" и так далее? "Ценностная", а не ориентированная на интересы, к тому же "феминистская" политика – каких результатов вы там ожидаете?" – написал пользователь Amstein."Не, совершенно неправильно! Большинство демократов сразу поняли, что это невозможно. Предложение должно читаться правильно: "Потому что логика "зеленых" в реальной жизни не работает!"" – пошутил Jupp."Я бы сказал, что "зеленая" логика не работает, где бы вы ни находились во Вселенной", - указал Stephan B."Вы уже могли прочитать об этом в Business Insider, что экономика России растет, а экономика Германии слабеет, в том числе из-за санкций (ключевое слово - энергетика). Это было ясно и логично для любого, кто разбирается в экономике и глобализации!" – подчеркнул Matthias H."Она надеялась на большее?" – сыронизировал Ändi."Примечательно, что России удалось обойти санкции. Но на самом деле ни один немецкий политик не мог и подумать об этом. Какую "логику демократий" она имеет в виду?" – заметил Hildegard G."А теперь расчет за ущерб, нанесенный собственному населению и экономике", - предложил kai G."Нет, госпожа Бербок, уже тогда было известно, что санкции против страны, столь богатой сырьем, не могут сработать", - отметил Taus Le."В отличие от госпожи Б., мы ни на что не надеялись. Вышло так же плохо, как и прогнозировалось", - добавила Katrin M.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
https://ria.ru/20230825/germaniya-1892115563.html
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в мире, россия, германия, украина, анналена бербок, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Украина, Анналена Бербок, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Читатели Welt высмеяли разочаровавшуюся в санкциях против России Бербок
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
Читатели издания Die Welt
иронично отреагировали на признание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о санкциях против России.
Ранее министр заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована влиянием санкций на российскую экономику, высказав утверждение, что "логика демократий не работает в автократиях". Позднее глава парламентской фракции партии "Зеленых" Катарина Дрёге сообщила, что Бербок
имела в виду не разочарование из-за политики санкций, а то, что они не возымели быстрого экономического эффекта.
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Публикация издания, посвященная высказываниям министра, вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Высокопарные слова. Не она ли, полностью игнорируя свои возможности и сколько-нибудь разумно реалистичную внешнеполитическую перспективу, хотела "разрушить экономику России" и так далее? "Ценностная", а не ориентированная на интересы, к тому же "феминистская" политика – каких результатов вы там ожидаете?" – написал пользователь Amstein.
"Не, совершенно неправильно! Большинство демократов сразу поняли, что это невозможно. Предложение должно читаться правильно: "Потому что логика "зеленых" в реальной жизни не работает!"" – пошутил Jupp.
"Я бы сказал, что "зеленая" логика не работает, где бы вы ни находились во Вселенной", - указал Stephan B.
"Вы уже могли прочитать об этом в Business Insider, что экономика России растет, а экономика Германии слабеет, в том числе из-за санкций (ключевое слово - энергетика). Это было ясно и логично для любого, кто разбирается в экономике и глобализации!" – подчеркнул Matthias H.
"Она надеялась на большее?" – сыронизировал Ändi.
"Примечательно, что России удалось обойти санкции. Но на самом деле ни один немецкий политик не мог и подумать об этом. Какую "логику демократий" она имеет в виду?" – заметил Hildegard G.
"А теперь расчет за ущерб, нанесенный собственному населению и экономике", - предложил kai G.
"Нет, госпожа Бербок, уже тогда было известно, что санкции против страны, столь богатой сырьем, не могут сработать", - отметил Taus Le.
"В отличие от госпожи Б., мы ни на что не надеялись. Вышло так же плохо, как и прогнозировалось", - добавила Katrin M.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине
. Президент Владимир Путин
неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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