https://ria.ru/20230825/benzin-1892210456.html

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 25.08.2023

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы вновь обновила рекорд, превысив 72 тысячи РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:17

2023-08-25T14:17

2023-08-25T14:17

россия

экономика

цены на нефть

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы вновь обновила рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну, в то же время продолжает стремиться к новому ценовому рекорду и дизельное топливо, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожала в пятницу на 0,99%, до 72 458 рублей за тонну, обновив рекорд предыдущего дня. Цена на бензин Аи-92 выросла на 1,05%, до 63 086 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,76%, до 66 529 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за торговый день выросла на 2,01%, до 33 787 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 6,59%, до 26 642 рублей, авиакеросин - на 2,29%, до 66 623 рублей за тонну. Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце - дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Позднее значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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россия, экономика, цены на нефть, аи-95, аи-92