Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:55 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/barkhatnyy-1892038452.html
Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон
Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2023
Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон
Россиянам выгоднее всего в бархатный сезон выбрать для путешествия Абхазию и черноморские курорты юга России, при этом у туристов из РФ в этот период спросом... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:55
2023-08-25T04:55
туризм
новости - туризм
турция
египет
абхазия
отдых в россии
туризм
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792080688_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_bc5679f34e43772afc908bb5fc57ad90.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Россиянам выгоднее всего в бархатный сезон выбрать для путешествия Абхазию и черноморские курорты юга России, при этом у туристов из РФ в этот период спросом также пользуются поездки в Турцию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы-компаний "Слетать.ру"."Наиболее доступно отправиться в путешествие в период бархатного сезона можно в Абхазию и на российский юг. На текущий момент забронировать тур в Краснодарский край на неделю вдвоем в отель "пять звезд" на "все включено" с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 70 тысяч рублей. По тем же параметрам, но в "три звезды" на завтраках от 40 тысяч рублей и в Краснодарский край, и в Абхазию", – сообщили в компании.Там отметили, что такое путешествие выгодно еще и тем, что оплата поездки производится в рублях. "Кроме того, рубли используются и во время отдыха, что особенно выгодно сейчас при скачке валюты. К преимуществам этих направлений также относят отсутствие языкового барьера и непродолжительный перелет", – добавили в "Слетать.ру".При этом в компании сообщили, что самым популярным по спросу зарубежным направлением на отдых в начале осени является Турция. "В общем объеме продаж на ее долю приходится 40,3 процента. Цена тура на двоих в отель "пять звезд" на "все включено" начинается от 100 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе.Отмечается, что цена аналогичной поездки в Египет с вылетом из Москвы начинается от 120 тысяч рублей. Эта страна тоже входит в тройку лидеров по популярности у клиентов "Слетать.ру" в анализируемый период. "У отдыха в Турции и Египте осенью, действительно, много преимуществ. В бархатный сезон в этих странах очень комфортная температура воздуха и моря, которое успело прогреться за лето. Именно в это время можно приятно совместить пляжный отдых и осмотр местных достопримечательностей", – указали в компании.
https://ria.ru/20230824/myanma-1891988828.html
турция
египет
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792080688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c39fd481ea5bd25ece68d7ebbbabf3bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, египет, абхазия, отдых в россии, туризм, отдых на море, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Абхазия, отдых в России, Туризм, Отдых на море, куда поехать, куда можно лететь
Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

В бархатный сезон туристам бюджетнее всего поехать в Абхазию и на курорты Кубани

© Sputnik | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Россиянам выгоднее всего в бархатный сезон выбрать для путешествия Абхазию и черноморские курорты юга России, при этом у туристов из РФ в этот период спросом также пользуются поездки в Турцию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы-компаний "Слетать.ру".
«
"Наиболее доступно отправиться в путешествие в период бархатного сезона можно в Абхазию и на российский юг. На текущий момент забронировать тур в Краснодарский край на неделю вдвоем в отель "пять звезд" на "все включено" с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 70 тысяч рублей. По тем же параметрам, но в "три звезды" на завтраках от 40 тысяч рублей и в Краснодарский край, и в Абхазию", – сообщили в компании.
Там отметили, что такое путешествие выгодно еще и тем, что оплата поездки производится в рублях. "Кроме того, рубли используются и во время отдыха, что особенно выгодно сейчас при скачке валюты. К преимуществам этих направлений также относят отсутствие языкового барьера и непродолжительный перелет", – добавили в "Слетать.ру".
При этом в компании сообщили, что самым популярным по спросу зарубежным направлением на отдых в начале осени является Турция. "В общем объеме продаж на ее долю приходится 40,3 процента. Цена тура на двоих в отель "пять звезд" на "все включено" начинается от 100 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что цена аналогичной поездки в Египет с вылетом из Москвы начинается от 120 тысяч рублей. Эта страна тоже входит в тройку лидеров по популярности у клиентов "Слетать.ру" в анализируемый период.
"У отдыха в Турции и Египте осенью, действительно, много преимуществ. В бархатный сезон в этих странах очень комфортная температура воздуха и моря, которое успело прогреться за лето. Именно в это время можно приятно совместить пляжный отдых и осмотр местных достопримечательностей", – указали в компании.
Женщины продают фрукты на пляже Нгапали, Мьянма - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
Вчера, 15:51
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияЕгипетАбхазияотдых в РоссииТуризмОтдых на морекуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала