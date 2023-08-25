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Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2023

Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

Россиянам выгоднее всего в бархатный сезон выбрать для путешествия Абхазию и черноморские курорты юга России, при этом у туристов из РФ в этот период спросом... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:55

2023-08-25T04:55

2023-08-25T04:55

туризм

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турция

египет

абхазия

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туризм

отдых на море

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Россиянам выгоднее всего в бархатный сезон выбрать для путешествия Абхазию и черноморские курорты юга России, при этом у туристов из РФ в этот период спросом также пользуются поездки в Турцию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы-компаний "Слетать.ру"."Наиболее доступно отправиться в путешествие в период бархатного сезона можно в Абхазию и на российский юг. На текущий момент забронировать тур в Краснодарский край на неделю вдвоем в отель "пять звезд" на "все включено" с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 70 тысяч рублей. По тем же параметрам, но в "три звезды" на завтраках от 40 тысяч рублей и в Краснодарский край, и в Абхазию", – сообщили в компании.Там отметили, что такое путешествие выгодно еще и тем, что оплата поездки производится в рублях. "Кроме того, рубли используются и во время отдыха, что особенно выгодно сейчас при скачке валюты. К преимуществам этих направлений также относят отсутствие языкового барьера и непродолжительный перелет", – добавили в "Слетать.ру".При этом в компании сообщили, что самым популярным по спросу зарубежным направлением на отдых в начале осени является Турция. "В общем объеме продаж на ее долю приходится 40,3 процента. Цена тура на двоих в отель "пять звезд" на "все включено" начинается от 100 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе.Отмечается, что цена аналогичной поездки в Египет с вылетом из Москвы начинается от 120 тысяч рублей. Эта страна тоже входит в тройку лидеров по популярности у клиентов "Слетать.ру" в анализируемый период. "У отдыха в Турции и Египте осенью, действительно, много преимуществ. В бархатный сезон в этих странах очень комфортная температура воздуха и моря, которое успело прогреться за лето. Именно в это время можно приятно совместить пляжный отдых и осмотр местных достопримечательностей", – указали в компании.

https://ria.ru/20230824/myanma-1891988828.html

турция

египет

абхазия

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