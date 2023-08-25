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Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение
Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение - РИА Новости, 25.08.2023
Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение
Прямое регулярное авиасообщение РФ и Мьянмы восстанавливается после тридцатилетнего перерыва: Myanmar Airways International приступит к полетам из Мандалая в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:22
2023-08-25T12:22
2023-08-25T12:55
туризм
россия
новосибирск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
мьянма
мандалай (округ)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Прямое регулярное авиасообщение РФ и Мьянмы восстанавливается после тридцатилетнего перерыва: Myanmar Airways International приступит к полетам из Мандалая в Новосибирск с 5 сентября, Росавиация выдала соответствующее разрешение на выполнение полетов, говорится в сообщении ведомства."Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю", - отметили в Росавиации."Прямое регулярное авиасообщение с Мьянмой восстанавливается после тридцатилетнего перерыва", - подчеркнули в ведомстве.Начало полетов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии, уверены в Росавиации.В ведомстве также напомнили, что в феврале 2023 года в Москве состоялись консультации авиационных властей России и Мьянмы, на которых обсуждался проект нового межправсоглашения о воздушном сообщении и были согласованы коммерческие права назначенных авиакомпаний.
https://ria.ru/20230712/myanma-1883833448.html
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россия, новосибирск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, мьянма, мандалай (округ)
Туризм, Россия, Новосибирск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм, Мьянма, Мандалай (округ)
Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение
Росавиация сообщила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября