https://ria.ru/20230825/ataka-1892210938.html

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.08.2023

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку украинских военных, поразили подразделения бригады морской пехоты и пресекли... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:18

2023-08-25T14:18

2023-08-25T14:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку украинских военных, поразили подразделения бригады морской пехоты и пресекли работу двух ДРГ, уничтожены до 125 украинских солдат, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России."В результате боев на Южнодонецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Сладкого в ДНР.Также нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Урожайного. Кроме того, в районе Приютного в Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 31-й бригады морской пехоты ВСУ.

https://ria.ru/20230825/pvo-1892211311.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность