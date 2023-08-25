https://ria.ru/20230825/ataka-1892210938.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.08.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку украинских военных, поразили подразделения бригады морской пехоты и пресекли... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:18
2023-08-25T14:18
2023-08-25T14:33
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку украинских военных, поразили подразделения бригады морской пехоты и пресекли работу двух ДРГ, уничтожены до 125 украинских солдат, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России."В результате боев на Южнодонецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Сладкого в ДНР.Также нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Урожайного. Кроме того, в районе Приютного в Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 31-й бригады морской пехоты ВСУ.
https://ria.ru/20230825/pvo-1892211311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 125 украинских боевиков на Южнодонецком направлении