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Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.08.2023 (обновлено: 14:27 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/ataka-1892209971.html
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:16
2023-08-25T14:27
россия
специальная военная операция на украине
сша
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, сша, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, В мире
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.
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2 августа, 08:00
 
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