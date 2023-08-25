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Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:16

2023-08-25T14:16

2023-08-25T14:27

россия

специальная военная операция на украине

сша

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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