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В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими

В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими - РИА Новости, 25.08.2023

В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими

Виновник ДТП с 11 пострадавшими на остановке в Калуге арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:17

2023-08-25T17:17

2023-08-25T17:24

калуга

происшествия

калужская область

киров

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Виновник ДТП с 11 пострадавшими на остановке в Калуге арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области."Заместитель прокурора области Владимир Орлов в судебном заседании в Калужском районном суде Калужской области поддержал ходатайство следственного органа о заключении под стражу подозреваемого… Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

калуга

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киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калуга, происшествия, калужская область, киров