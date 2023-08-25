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В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими - РИА Новости, 25.08.2023
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17:17 25.08.2023 (обновлено: 17:24 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/arest-1892268139.html
В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими
В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими - РИА Новости, 25.08.2023
В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими
Виновник ДТП с 11 пострадавшими на остановке в Калуге арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:17
2023-08-25T17:24
калуга
происшествия
калужская область
киров
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Виновник ДТП с 11 пострадавшими на остановке в Калуге арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области."Заместитель прокурора области Владимир Орлов в судебном заседании в Калужском районном суде Калужской области поддержал ходатайство следственного органа о заключении под стражу подозреваемого… Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
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калуга, происшествия, калужская область, киров
Калуга, Происшествия, Калужская область, Киров
В Калуге арестовали виновника ДТП с 11 пострадавшими

Виновника ДТП на остановке в Калуге с 11 пострадавшими арестовали на два месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Виновник ДТП с 11 пострадавшими на остановке в Калуге арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области.
"Заместитель прокурора области Владимир Орлов в судебном заседании в Калужском районном суде Калужской области поддержал ходатайство следственного органа о заключении под стражу подозреваемого… Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
 
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