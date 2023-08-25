https://ria.ru/20230825/arest-1892168851.html

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино - РИА Новости, 25.08.2023

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино

Мужчина, напавший на девушку в Нахабино Московской области, заключен под стражу до 23 сентября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:51

2023-08-25T11:51

2023-08-25T12:01

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

нахабино

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший на девушку в Нахабино Московской области, заключен под стражу до 23 сентября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино", - сказала Волк.Подмосковная прокуратура сообщала, что 23 августа около 8 часов утра в Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу", возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.Кроме того, как сообщал подмосковный главк СК, на мигранта заведено дело об экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ). По данным следствия, у мужчины, увидевшего незнакомую ему девушку, одетую в шорты и майку, "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Он заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил кулаком по лицу.Как рассказали РИА Новости в Красногорском горсуде, фигуранта зовут Шахзод Джурабоев. В ходе допроса, видео которого распространило ранее МВД, он заявил, что своими действиями "спас девушку от греха".

https://ria.ru/20230824/oruzhie-1892051539.html

московская область (подмосковье)

россия

нахабино

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия, россия, нахабино, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)