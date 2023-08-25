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Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино - РИА Новости, 25.08.2023
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11:51 25.08.2023 (обновлено: 12:01 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/arest-1892168851.html
Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино
Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино - РИА Новости, 25.08.2023
Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино
Мужчина, напавший на девушку в Нахабино Московской области, заключен под стражу до 23 сентября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:51
2023-08-25T12:01
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
нахабино
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший на девушку в Нахабино Московской области, заключен под стражу до 23 сентября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино", - сказала Волк.Подмосковная прокуратура сообщала, что 23 августа около 8 часов утра в Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу", возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.Кроме того, как сообщал подмосковный главк СК, на мигранта заведено дело об экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ). По данным следствия, у мужчины, увидевшего незнакомую ему девушку, одетую в шорты и майку, "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Он заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил кулаком по лицу.Как рассказали РИА Новости в Красногорском горсуде, фигуранта зовут Шахзод Джурабоев. В ходе допроса, видео которого распространило ранее МВД, он заявил, что своими действиями "спас девушку от греха".
https://ria.ru/20230824/oruzhie-1892051539.html
московская область (подмосковье)
россия
нахабино
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, нахабино, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Нахабино, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в Подмосковье из-за шорт

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший на девушку в Нахабино Московской области, заключен под стражу до 23 сентября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино", - сказала Волк.
Подмосковная прокуратура сообщала, что 23 августа около 8 часов утра в Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу", возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
Кроме того, как сообщал подмосковный главк СК, на мигранта заведено дело об экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ). По данным следствия, у мужчины, увидевшего незнакомую ему девушку, одетую в шорты и майку, "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Он заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил кулаком по лицу.
Как рассказали РИА Новости в Красногорском горсуде, фигуранта зовут Шахзод Джурабоев. В ходе допроса, видео которого распространило ранее МВД, он заявил, что своими действиями "спас девушку от греха".
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске
24 августа, 17:41
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияНахабиноИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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