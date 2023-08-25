Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино
Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в Подмосковье из-за шорт
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший на девушку в Нахабино Московской области, заключен под стражу до 23 сентября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино", - сказала Волк.
Подмосковная прокуратура сообщала, что 23 августа около 8 часов утра в Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу", возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
Кроме того, как сообщал подмосковный главк СК, на мигранта заведено дело об экстремизме (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ). По данным следствия, у мужчины, увидевшего незнакомую ему девушку, одетую в шорты и майку, "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Он заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил кулаком по лицу.
Как рассказали РИА Новости в Красногорском горсуде, фигуранта зовут Шахзод Джурабоев. В ходе допроса, видео которого распространило ранее МВД, он заявил, что своими действиями "спас девушку от греха".