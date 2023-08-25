https://ria.ru/20230825/aeroflot-1892211423.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Сейшелы до трех рейсов в неделю

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Сейшелы до трех рейсов в неделю - РИА Новости, 25.08.2023

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Сейшелы до трех рейсов в неделю

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на остров Маэ (Сейшельские острова) с 16 октября, добавив третий рейс по понедельникам, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:20

2023-08-25T14:20

2023-08-25T14:58

россия

сейшельские острова

аэрофлот

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842408884_0:214:3260:2048_1920x0_80_0_0_a89ecf0e83ecfd174c1a8c0b1214ef08.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на остров Маэ (Сейшельские острова) с 16 октября, добавив третий рейс по понедельникам, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" с 16 октября увеличивает частоту рейсов на Маэ (Сейшельские острова) с двух до трёх раз в неделю. В расписании добавлена новая частота - по понедельникам", - говорится в сообщении. Таким образом, авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам, уточняется в релизе. "Аэрофлот" возобновил регулярное воздушное сообщение с Сейшельскими островами в октябре прошлого года. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты рейсов на Мальдивы и Шри-Ланку.

https://ria.ru/20230817/reysy-1890604236.html

россия

сейшельские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сейшельские острова, аэрофлот, новости - туризм