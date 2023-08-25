https://ria.ru/20230825/aeroflot-1892211423.html
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Сейшелы до трех рейсов в неделю
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Сейшелы до трех рейсов в неделю - РИА Новости, 25.08.2023
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на Сейшелы до трех рейсов в неделю
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на остров Маэ (Сейшельские острова) с 16 октября, добавив третий рейс по понедельникам, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:20
2023-08-25T14:20
2023-08-25T14:58
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на остров Маэ (Сейшельские острова) с 16 октября, добавив третий рейс по понедельникам, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" с 16 октября увеличивает частоту рейсов на Маэ (Сейшельские острова) с двух до трёх раз в неделю. В расписании добавлена новая частота - по понедельникам", - говорится в сообщении. Таким образом, авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам, уточняется в релизе. "Аэрофлот" возобновил регулярное воздушное сообщение с Сейшельскими островами в октябре прошлого года. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты рейсов на Мальдивы и Шри-Ланку.
https://ria.ru/20230817/reysy-1890604236.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сейшельские острова, аэрофлот, новости - туризм
Россия, Сейшельские острова, Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов на остров Маэ (Сейшельские острова) с 16 октября, добавив третий рейс по понедельникам, сообщает авиаперевозчик.
"Аэрофлот" с 16 октября увеличивает частоту рейсов на Маэ (Сейшельские острова) с двух до трёх раз в неделю. В расписании добавлена новая частота - по понедельникам", - говорится в сообщении.
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Таким образом, авиакомпания будет выполнять полёты на Сейшелы по понедельникам, средам и субботам, уточняется в релизе.
"Аэрофлот" возобновил регулярное воздушное сообщение с Сейшельскими островами в октябре прошлого года. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты рейсов на Мальдивы
и Шри-Ланку
.