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Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
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21:09 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/advokat-1892319649.html
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:09
2023-08-25T21:09
в мире
джорджия
сша
атланта
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который будет представлять его в суде штата Джорджия, сообщает интернет-портал Axios. "Новый адвокат Трампа для Джорджии имеет опыт в громких делах о преступных организациях", - пишет издание. Указывается, что именно Сэдоу сопровождал Трампа в четверг во время прохождения экс-президентом процедуры ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте. Сэдоу, в частности, специализируется на гражданских и уголовных делах, мошенничестве, защите знаменитостей и "белых воротничков" и имеет опыт работы с делами о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа. Ранее большое жюри в Джорджии ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html
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в мире, джорджия, сша, атланта, дональд трамп, арест трампа
В мире, Джорджия, США, Атланта, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ

Axios: Трамп нанял адвоката с опытом защиты в делах о преступных организациях

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который будет представлять его в суде штата Джорджия, сообщает интернет-портал Axios.
"Новый адвокат Трампа для Джорджии имеет опыт в громких делах о преступных организациях", - пишет издание. Указывается, что именно Сэдоу сопровождал Трампа в четверг во время прохождения экс-президентом процедуры ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте.
Сэдоу, в частности, специализируется на гражданских и уголовных делах, мошенничестве, защите знаменитостей и "белых воротничков" и имеет опыт работы с делами о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа.
Ранее большое жюри в Джорджии ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреДжорджияСШААтлантаДональд ТрампАрест Трампа
 
 
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