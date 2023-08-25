https://ria.ru/20230825/advokat-1892319649.html
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:09
2023-08-25T21:09
2023-08-25T21:09
в мире
джорджия
сша
атланта
дональд трамп
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_b3bfe4ad33250d9a059c71a33a398f58.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который будет представлять его в суде штата Джорджия, сообщает интернет-портал Axios. "Новый адвокат Трампа для Джорджии имеет опыт в громких делах о преступных организациях", - пишет издание. Указывается, что именно Сэдоу сопровождал Трампа в четверг во время прохождения экс-президентом процедуры ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте. Сэдоу, в частности, специализируется на гражданских и уголовных делах, мошенничестве, защите знаменитостей и "белых воротничков" и имеет опыт работы с делами о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа. Ранее большое жюри в Джорджии ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html
джорджия
сша
атланта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша, атланта, дональд трамп, арест трампа
В мире, Джорджия, США, Атланта, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ
Axios: Трамп нанял адвоката с опытом защиты в делах о преступных организациях