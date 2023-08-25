https://ria.ru/20230825/advokat-1892319649.html

Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ

Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023

Трамп нанял нового адвоката, сообщили СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T21:09

2023-08-25T21:09

2023-08-25T21:09

в мире

джорджия

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атланта

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоуа с опытом работы в делах, связанных с преступными организациями, который будет представлять его в суде штата Джорджия, сообщает интернет-портал Axios. "Новый адвокат Трампа для Джорджии имеет опыт в громких делах о преступных организациях", - пишет издание. Указывается, что именно Сэдоу сопровождал Трампа в четверг во время прохождения экс-президентом процедуры ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте. Сэдоу, в частности, специализируется на гражданских и уголовных делах, мошенничестве, защите знаменитостей и "белых воротничков" и имеет опыт работы с делами о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа. Ранее большое жюри в Джорджии ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html

джорджия

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в мире, джорджия, сша, атланта, дональд трамп, арест трампа