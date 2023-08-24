https://ria.ru/20230824/zelenskiy-1891877634.html

Военное руководство ЕС вынесло надеждам Зеленского приговор

Военное руководство ЕС вынесло надеждам Зеленского приговор - РИА Новости, 24.08.2023

Военное руководство ЕС вынесло надеждам Зеленского приговор

Председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер усомнился в способности Украины вернуть территории и призвал не ждать прорыва российской РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:23

2023-08-24T04:23

2023-08-24T04:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер усомнился в способности Украины вернуть территории и призвал не ждать прорыва российской линии обороны, об этом он заявил в интервью газете Welt, которое будет опубликовано в четверг."Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского Союза с мая 2022 года, заявил, что неясно, сможет ли Украина восстановить полный суверенитет имеющимися средствами", — сообщает издание Hasepost.По его словам, украинское контрнаступление, которое продолжается с июня, пока еще не принесло никаких результатов, в то время как Россия не только контролирует около 17 процентов территории Украины, но и прочно держит оборону. Бригер также напомнил, что Киев обладает ограниченным количеством бригад, и призвал не надеяться на прорыв российской обороны."Это война на истощение, в которой на данный момент нет победителя", — констатировал генерал.Бригер добавил, что успех Украины был бы желателен, но он не виден в обозримом будущем, в то время как Россия сохраняет военный потенциал, который, по мнению генерала, существенно не пострадал, даже несмотря на западные санкции."Кроме того, Россия обладает очень большой массой вооружений и огромным запасом резервов. По этим пунктам Россия явно превосходит Украину", — заключил Бригер.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230824/bolgariya-1891872605.html

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