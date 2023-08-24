https://ria.ru/20230824/zaschita-1891874206.html
Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов
Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов - РИА Новости, 24.08.2023
Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов
Порядка трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту своих аккаунтов с начала 2023 года - ежемесячно защиту подключают более 300 тысяч... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:58
2023-08-24T02:58
2023-08-24T02:58
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887585681_0:62:3282:1908_1920x0_80_0_0_248a3ef958f4a7852b1b6af617227bcd.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту своих аккаунтов с начала 2023 года - ежемесячно защиту подключают более 300 тысяч пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Три миллиона пользователей сервисов VK усилили защиту профиля в 2023 году. Ежемесячно усиленную защиту подключает более 300 тыс. пользователей. Наибольшее количество пользователей, подключивших двухфакторную аутентификацию, произошло в июле текущего года - более 400 тысяч", - сообщили в VK. Ежедневно около 50 тысяч пользователей меняют пароли в своих учетных записях и более половины из них создают пароли повышенной сложности. При двуфакторной аутентификации добавляется дополнительный этап входа - это может быть вход по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей. "По данным VK, подавляющее большинство попыток взломов было инициировано на аккаунтах, не имеющих двухфакторную аутентификацию, что подтверждает эффективность этой меры безопасности. В сервисах VK, а также партнёров, двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID", - отметили в компании. "Увеличение с каждым месяцем количества пользователей VK, которые подключают двухфакторную аутентификацию, усложняют свои пароли, говорит о пользе и эффективности проводимых мероприятий по повышению кибергигиены среди граждан. Необходимо не только подключать двухфакторную аутентификацию в социальных сетях, но и использовать для каждого аккаунта отдельный уникальный пароль, ежемесячно меняя его", - прокомментировал показатели сервиса сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Средняя месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в России во втором квартале 2023 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 84,6 миллиона пользователей, сообщалось в отчете компании.
https://ria.ru/20230714/rasshifrovka-1884277795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887585681_553:0:3282:2047_1920x0_80_0_0_107e19145b3d22cb3183148f2983f6ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов
VK: с начала года около трех миллионов пользователей подключили усиленную защиту
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту своих аккаунтов с начала 2023 года - ежемесячно защиту подключают более 300 тысяч пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Три миллиона пользователей сервисов VK усилили защиту профиля в 2023 году. Ежемесячно усиленную защиту подключает более 300 тыс. пользователей. Наибольшее количество пользователей, подключивших двухфакторную аутентификацию, произошло в июле текущего года - более 400 тысяч", - сообщили в VK.
Ежедневно около 50 тысяч пользователей меняют пароли в своих учетных записях и более половины из них создают пароли повышенной сложности.
При двуфакторной аутентификации добавляется дополнительный этап входа - это может быть вход по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей. "По данным VK, подавляющее большинство попыток взломов было инициировано на аккаунтах, не имеющих двухфакторную аутентификацию, что подтверждает эффективность этой меры безопасности. В сервисах VK, а также партнёров, двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID", - отметили в компании.
"Увеличение с каждым месяцем количества пользователей VK, которые подключают двухфакторную аутентификацию, усложняют свои пароли, говорит о пользе и эффективности проводимых мероприятий по повышению кибергигиены среди граждан. Необходимо не только подключать двухфакторную аутентификацию в социальных сетях, но и использовать для каждого аккаунта отдельный уникальный пароль, ежемесячно меняя его", - прокомментировал показатели сервиса сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
Средняя месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в России
во втором квартале 2023 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 84,6 миллиона пользователей, сообщалось в отчете компании.
"VK Мессенджер" ввел функцию расшифровки видеосообщений