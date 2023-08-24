https://ria.ru/20230824/zaschita-1891874206.html

Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов

Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов - РИА Новости, 24.08.2023

Около трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту аккаунтов

Порядка трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту своих аккаунтов с начала 2023 года - ежемесячно защиту подключают более 300 тысяч... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:58

2023-08-24T02:58

2023-08-24T02:58

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общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка трех миллионов пользователей VK подключили усиленную защиту своих аккаунтов с начала 2023 года - ежемесячно защиту подключают более 300 тысяч пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Три миллиона пользователей сервисов VK усилили защиту профиля в 2023 году. Ежемесячно усиленную защиту подключает более 300 тыс. пользователей. Наибольшее количество пользователей, подключивших двухфакторную аутентификацию, произошло в июле текущего года - более 400 тысяч", - сообщили в VK. Ежедневно около 50 тысяч пользователей меняют пароли в своих учетных записях и более половины из них создают пароли повышенной сложности. При двуфакторной аутентификации добавляется дополнительный этап входа - это может быть вход по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей. "По данным VK, подавляющее большинство попыток взломов было инициировано на аккаунтах, не имеющих двухфакторную аутентификацию, что подтверждает эффективность этой меры безопасности. В сервисах VK, а также партнёров, двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID", - отметили в компании. "Увеличение с каждым месяцем количества пользователей VK, которые подключают двухфакторную аутентификацию, усложняют свои пароли, говорит о пользе и эффективности проводимых мероприятий по повышению кибергигиены среди граждан. Необходимо не только подключать двухфакторную аутентификацию в социальных сетях, но и использовать для каждого аккаунта отдельный уникальный пароль, ежемесячно меняя его", - прокомментировал показатели сервиса сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Средняя месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в России во втором квартале 2023 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 84,6 миллиона пользователей, сообщалось в отчете компании.

https://ria.ru/20230714/rasshifrovka-1884277795.html

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