https://ria.ru/20230824/zamorozki-1891890038.html

На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки

На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 24.08.2023

На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки

Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:38

2023-08-24T08:38

2023-08-24T08:38

погода

шарья

костромская область

михаил леус

кировская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России… Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил минус 1,4 градуса", - написал Леус. Также синоптик отметил, что ниже нуля опустилась температура воздуха и в Кировской области.

https://ria.ru/20230824/pogoda-1891887192.html

шарья

костромская область

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, шарья, костромская область, михаил леус, кировская область