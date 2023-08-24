https://ria.ru/20230824/zamorozki-1891890038.html
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 24.08.2023
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки
Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:38
2023-08-24T08:38
2023-08-24T08:38
погода
шарья
костромская область
михаил леус
кировская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России… Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил минус 1,4 градуса", - написал Леус. Также синоптик отметил, что ниже нуля опустилась температура воздуха и в Кировской области.
https://ria.ru/20230824/pogoda-1891887192.html
шарья
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, шарья, костромская область, михаил леус, кировская область
Погода, Шарья, Костромская область, Михаил Леус, Кировская область
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки
На территории Европейской России ночью зафиксировали первые заморозки