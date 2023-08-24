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На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 24.08.2023
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08:38 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/zamorozki-1891890038.html
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 24.08.2023
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки
Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:38
2023-08-24T08:38
погода
шарья
костромская область
михаил леус
кировская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России… Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил минус 1,4 градуса", - написал Леус. Также синоптик отметил, что ниже нуля опустилась температура воздуха и в Кировской области.
https://ria.ru/20230824/pogoda-1891887192.html
шарья
костромская область
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погода, шарья, костромская область, михаил леус, кировская область
Погода, Шарья, Костромская область, Михаил Леус, Кировская область
На территории Европейской России зафиксировали первые заморозки

На территории Европейской России ночью зафиксировали первые заморозки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заморозки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью на территории Европейской России, в городе Шарья Костромской области температура опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России… Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил минус 1,4 градуса", - написал Леус.
Также синоптик отметил, что ниже нуля опустилась температура воздуха и в Кировской области.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе
08:07
 
ПогодаШарьяКостромская областьМихаил ЛеусКировская область
 
 
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